Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БОЙКО: «До появления ЛНЗ у местных команд не было условий от слова совсем»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 12:31 |
302
1

БОЙКО: «До появления ЛНЗ у местных команд не было условий от слова совсем»

Виталий пояснил, почему Бондаренко, Довбик, Петряк и Миколенко почти не играли в Черкассах

12 сентября 2025, 12:31 |
302
1
БОЙКО: «До появления ЛНЗ у местных команд не было условий от слова совсем»
ФК ЛНЗ. Виталий Бойко

Бывший капитан ЛНЗ Виталий Бойко, ныне выступающий за ровенский Верес, рассказал о проблемах футбола в Черкассах.

– Меня всегда вгоняло в диссонанс, что большое количество футболистов из Черкащины были вынуждены находить себя в других клубах – Довбик в Днепре, Миколенко в Динамо, Бондаренко в Шахтере… Есть объяснение?

– До появления ЛНЗ у местных команд кроме футболистов и городского стадиона не было условий от слова совсем – и это было по развитию футбола на Черкащине. Тренировались на старом стадионе, где от поля только названия.

– Но ведь было мощное лобби в лице покойного вице-президента ФФУ Владимира Лашкула, когда не было войны.

– Владимир Григорьевич, может, и хотел бы что-то реализовать при жизни, но в силу разных причин этого не произошло.

Затрудняюсь ответить что-то подробное. У нас классные тренеры, увидевшие тех же Бондаренко, Миколенко, Довбика, Петряка. Их таланта и самоотдачи хватило, чтобы выйти на этот уровень и оставаться на нем еще долго, – говорил Бойко.

По теме:
Подолье – Пробой, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Максим ГИРНЫЙ: «Желание вернуться на поле огромное»
Эдуард ГАЛСТЯН: «В защите нельзя допустить даже мелкую ошибку»
Виталий Бойко Виталий Миколенко Артем Бондаренко Артем Довбик ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Иван Петряк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Футбол | 11 сентября 2025, 18:17 34
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»

Артем рассказал, почему покинул клуб

ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12 сентября 2025, 04:45 3
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник

Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Футбол | 12.09.2025, 06:09
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12.09.2025, 03:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 12.09.2025, 12:14
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
І справді дисонанс. Чому Довбик і Миколенко ЗМУШЕНІ були шукати себе в Жироні й Евертоні, а не залишились у Черкасах? ))
Ответить
0
Популярные новости
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 3
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 11
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем