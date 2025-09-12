БОЙКО: «До появления ЛНЗ у местных команд не было условий от слова совсем»
Виталий пояснил, почему Бондаренко, Довбик, Петряк и Миколенко почти не играли в Черкассах
Бывший капитан ЛНЗ Виталий Бойко, ныне выступающий за ровенский Верес, рассказал о проблемах футбола в Черкассах.
– Меня всегда вгоняло в диссонанс, что большое количество футболистов из Черкащины были вынуждены находить себя в других клубах – Довбик в Днепре, Миколенко в Динамо, Бондаренко в Шахтере… Есть объяснение?
– До появления ЛНЗ у местных команд кроме футболистов и городского стадиона не было условий от слова совсем – и это было по развитию футбола на Черкащине. Тренировались на старом стадионе, где от поля только названия.
– Но ведь было мощное лобби в лице покойного вице-президента ФФУ Владимира Лашкула, когда не было войны.
– Владимир Григорьевич, может, и хотел бы что-то реализовать при жизни, но в силу разных причин этого не произошло.
Затрудняюсь ответить что-то подробное. У нас классные тренеры, увидевшие тех же Бондаренко, Миколенко, Довбика, Петряка. Их таланта и самоотдачи хватило, чтобы выйти на этот уровень и оставаться на нем еще долго, – говорил Бойко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем рассказал, почему покинул клуб
Сразу три украинки будут бороться за выход в финал