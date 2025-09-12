Голкипер Александрии рассказал, как ему удалось отбить пенальти от Шахтера

Вратарь «Александрии» Виктор Долгий в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, как ему удалось отбить пенальти в игре 4-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

– Далее в матче ты отбил удар с 11 метров. Волновался перед пенальти?

– Да нет, вообще не волновался.

– Как тебе удалось отбить: интуиция или готовился?

– Наверное, это все интуиция.