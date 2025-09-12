Украина. Премьер лига12 сентября 2025, 23:24 |
Голкипер Александрии рассказал, как ему удалось отбить пенальти от Шахтера
Виктор Долгий не волновался перед 11-метровым ударом
Вратарь «Александрии» Виктор Долгий в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, как ему удалось отбить пенальти в игре 4-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:
– Далее в матче ты отбил удар с 11 метров. Волновался перед пенальти?
– Да нет, вообще не волновался.
– Как тебе удалось отбить: интуиция или готовился?
– Наверное, это все интуиция.
