Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдуард ГАЛСТЯН: «В защите нельзя допустить даже мелкую ошибку»
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 11:09 | Обновлено 12 сентября 2025, 11:22
47
0

Эдуард ГАЛСТЯН: «В защите нельзя допустить даже мелкую ошибку»

Защитник ФК «Чернигов» поделился ожиданиями от матча с «Буковиной»

12 сентября 2025, 11:09 | Обновлено 12 сентября 2025, 11:22
47
0
Эдуард ГАЛСТЯН: «В защите нельзя допустить даже мелкую ошибку»
ФК Чернигов

В матче шестого тура Первой лиги ФК «Чернигов» на выезде сыграет с «Буковиной». О подготовке к поединку и ожиданиях от матча рассказал защитник черниговского клуба Эдуард Галстян.

«Дорога прошла нормально, уже привыкли к дальним выездам. Для нас это обычная часть работы. Главное, что приехали вовремя и есть время восстановиться к игре.

Настроение у нас боевое. Мы понимаем, что легких матчей в Первой лиге нет, и тем более против Буковины, которая дома всегда добавляет в агрессии. Но мы готовы – хотим показать характер и сыграть так, чтобы после игры не было стыдно.

Буковина – хорошо бегущая вперед команда, быстро переходит из обороны в атаку. У них есть поддержка трибун, и это тоже их козырь. Для нас важно не дать им разогнаться и навязать свою игру.

Секрет успеха – дисциплина и концентрация. В защите нельзя допустить даже мелкую ошибку, потому что соперник может использовать шанс. А в атаке – реализация моментов. Если сыграем внимательно все 90 минут, то результат будет на нашей стороне», – сказал Эдуард Галстян.

По теме:
Отбил пенальти. Голкипер Александрии – о дебюте против Шахтера
Подолье – Пробой, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Иван ТИЩЕНКО: «Каждая команда стремится отобрать у нас очки»
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Бокс | 11 сентября 2025, 11:01 2
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»

Влиятельный функционер поделился мнением о предстоящем противостоянии Альвареса и Кроуфорда

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 11:26 11
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Футбол | 12.09.2025, 08:44
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Футбол | 11.09.2025, 18:17
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
«Единственный, кто не в порядке». Тренер Ноттингема – о проблемах Зинченко
Футбол | 12.09.2025, 10:03
«Единственный, кто не в порядке». Тренер Ноттингема – о проблемах Зинченко
«Единственный, кто не в порядке». Тренер Ноттингема – о проблемах Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 3
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
10.09.2025, 12:32 11
Футбол
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
11.09.2025, 05:16
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем