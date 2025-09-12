Эдуард ГАЛСТЯН: «В защите нельзя допустить даже мелкую ошибку»

В матче шестого тура Первой лиги ФК «Чернигов» на выезде сыграет с «Буковиной». О подготовке к поединку и ожиданиях от матча рассказал защитник черниговского клуба Эдуард Галстян.

«Дорога прошла нормально, уже привыкли к дальним выездам. Для нас это обычная часть работы. Главное, что приехали вовремя и есть время восстановиться к игре.

Настроение у нас боевое. Мы понимаем, что легких матчей в Первой лиге нет, и тем более против Буковины, которая дома всегда добавляет в агрессии. Но мы готовы – хотим показать характер и сыграть так, чтобы после игры не было стыдно.

Буковина – хорошо бегущая вперед команда, быстро переходит из обороны в атаку. У них есть поддержка трибун, и это тоже их козырь. Для нас важно не дать им разогнаться и навязать свою игру.

Секрет успеха – дисциплина и концентрация. В защите нельзя допустить даже мелкую ошибку, потому что соперник может использовать шанс. А в атаке – реализация моментов. Если сыграем внимательно все 90 минут, то результат будет на нашей стороне», – сказал Эдуард Галстян.