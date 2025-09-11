ФОТО. Непобедимы. Клуб Первой лиги представил вторую форму.

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 сентября 2025, 20:37 | Обновлено 11 сентября 2025, 20:39
0

«Чернигов» отдал честь своему городу

ФК Чернигов

Перволиговый клуб «Чернигов» представил второй комплект формы на сезон 2025/26.

Клуб из одноименного города в разработке с брендом Jako показал черную форму, покрытую квадратным узором по всему комплекту.

Символом новой экипировки стала сила города Чернигов, который стоит, несмотря на террористические действия восточного врага.

«Этот цвет второго комплекта формы олицетворяет несокрушимость нашего города-героя и память о трагических событиях, которые не сломили черниговцев.

Черная форма – это символ силы и веры в будущее.

Мы – ФК «Чернигов». Мы – непобедимы», – написала пресс-служба.

Чернигов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу игровая форма фото
Андрей Витренко Источник: Instagram
