Перволиговый клуб «Чернигов» представил второй комплект формы на сезон 2025/26.

Клуб из одноименного города в разработке с брендом Jako показал черную форму, покрытую квадратным узором по всему комплекту.

Символом новой экипировки стала сила города Чернигов, который стоит, несмотря на террористические действия восточного врага.

«Этот цвет второго комплекта формы олицетворяет несокрушимость нашего города-героя и память о трагических событиях, которые не сломили черниговцев.

Черная форма – это символ силы и веры в будущее.

Мы – ФК «Чернигов». Мы – непобедимы», – написала пресс-служба.

ФОТО. Непобедимы. Клуб Первой лиги представил вторую форму.