Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола высказался о будущем в Ман Сити на фоне слухов о Мареске
Англия
03 января 2026, 09:11 |
Пеп пока не собирается уходить из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола объяснил, когда может уйти с поста главного тренера «горожан». Специалист заявил, что сейчас счастлив в расположении клуба.

«У меня есть контракт. Я говорил это миллион раз. Я уже 10 лет здесь, однажды я уйду, но сейчас у меня есть контракт. Я счастлив. Я хочу сражаться вместе со своей командой.

Руководство меня уважает – это было доказано в прошлом сезоне тем, что происходило в клубе: мы не выигрывали ни одного матча в течение двух-трех месяцев, но они меня поддержали.

У меня еще один год контракта. Мне нравится здесь работать, так что увидим – вы все увидите», – сказал Гвардиола.

Ранее некоторые СМИ писали, что Манчестер Сити может возглавить итальянский специалист Энцо Мареска, которого неожиданно уволили из Челси.

Олег Вахоцкий Источник: ESPN
Перець
Мареска чомусь здувся, в тому сезоні Челсі  феєрили
Ответить
0
Serhii P.
не постіть цю маячню. Маресці до Пепа дуже далеко.
Ответить
-1
