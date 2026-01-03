Гвардиола высказался о будущем в Ман Сити на фоне слухов о Мареске
Пеп пока не собирается уходить из клуба
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола объяснил, когда может уйти с поста главного тренера «горожан». Специалист заявил, что сейчас счастлив в расположении клуба.
«У меня есть контракт. Я говорил это миллион раз. Я уже 10 лет здесь, однажды я уйду, но сейчас у меня есть контракт. Я счастлив. Я хочу сражаться вместе со своей командой.
Руководство меня уважает – это было доказано в прошлом сезоне тем, что происходило в клубе: мы не выигрывали ни одного матча в течение двух-трех месяцев, но они меня поддержали.
У меня еще один год контракта. Мне нравится здесь работать, так что увидим – вы все увидите», – сказал Гвардиола.
Ранее некоторые СМИ писали, что Манчестер Сити может возглавить итальянский специалист Энцо Мареска, которого неожиданно уволили из Челси.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фьюри может готовить возвращение в ринг
Завершились все четвертьфиналы