Игрок сборной Украины оценил работу судей в матче с Испанией

Игрок сборной Украины по пляжному футболу Андрей Пашко оценил уровень судейства в поединке второго тура против Испании в Суперфинале Евролиги 2025.

Украинская команда вела по ходу встречи, однако в третьем тайме упустила победу и уступила (4:5).

«Да я вообще не люблю рефери на европейских чемпионатах, потому что они будто всегда против нас. Хотя иногда бываю в шоке, что свистят фолы на тебе или помогают. Ну, это бывает очень редко, но в такие моменты приятно удивлен.

А так я не люблю. Они просто сразу либо дают желтую, либо ставят фолы, которых не было, в нашу сторону. Поэтому я не очень люблю говорить о судьях, честно говоря, они выводят меня из себя», – сказал Пашко.