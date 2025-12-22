Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Сейчас тренеры могут спать спокойнее»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 15:40 |
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сейчас тренеры могут спать спокойнее»

Авторитетный украинский наставник высказался о работе судей в Премьер-лиге

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сейчас тренеры могут спать спокойнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный тренер Мирон Маркевич дал оценку работе арбитров в украинской Премьер-лиге.

– Сейчас тренеры могут спать более-менее спокойно (смеется), понимая, что их не убьют, – сказал Маркевич. – Многое дает VAR, да и сами арбитры стараются работать качественно. Да, где-то им не хватает опыта, но в предвзятости, как это было раньше, судей упрекнуть нельзя.

У нас очень много провокаций, футболист получил, условно, удар в грудь, а он хватается за голову, паника, крики. Цирк. Я иногда смотрю женский футбол, так там бьют одна другую, но тут же поднимаются и бегут дальше, не валяются, как мужики. Им есть с кого брать пример (улыбается).

Мирон Маркевич судьи (арбитры) Украинская Премьер-лига VAR
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
