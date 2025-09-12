Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Поездка была долгой. Игроки Доминиканы высказались перед матчем с Украиной
Кубок Дэвиса
12 сентября 2025, 00:18
Сид Саберви и Бертран поделился ожиданиями накануне встречи с сине-желтыми

Сборная Доминиканской Республики

Теннисисты сборной Доминиканской Республики Роберто Сид Саберви и Петер Бертран прокомментировали предстоящее матчевое противостояние против команды Украины в Кубке Дэвиса 2025:

Сид Саберви: «Я очень рад быть здесь и снова представлять Доминиканскую Республику в Кубке Дэвиса. Это была отличная первая тренировка для всех нас. Мы привыкаем к погоде, покрытию и смене времени. Мы чувствуем себя хорошо. Это был хороший старт. У нас есть время адаптироваться. Мы настроены позитивно на матч».

Бертран: «Команда очень мотивирована. Поездка была долгой, но мы в хорошем настроении, чувствуем ритм и площадку. Немного тяжеловато, но, поскольку это первый день, мы знаем, что они продолжат в том же духе. Я здесь впервые, и самое лучшее — приехать сюда с хорошим настроем. Это хорошая команда, мы все отлично ладим».

Поединок Украины и Доминиканы начнется 11 сентября в 11:00 по Киеву. Первыми на корт выйдут Владислав Орлов и Роберто Сид Саберви.

Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
