Турецкий клуб использовал трек с использованием фамилии футболиста
11 сентября 2025 года турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании камерунского вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.
Переход состоялся на правах годовой аренды без права выкупа.
В прошлом сезоне Андре Онана провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 65 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Для презентации игрока «Трабзонспор» использовал оригинальное видео.
ВИДЕО. Трабзонспор оригинально представил Онану
One Tap ➡️ New Challenge pic.twitter.com/dlvDcf1Giu— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025
