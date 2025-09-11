11 сентября 2025 года турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании камерунского вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

Переход состоялся на правах годовой аренды без права выкупа.

В прошлом сезоне Андре Онана провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 65 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Для презентации игрока «Трабзонспор» использовал оригинальное видео.

ВИДЕО. Трабзонспор оригинально представил Онану