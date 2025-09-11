Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
11 сентября 2025, 23:57 |
ВИДЕО. Трабзонспор оригинально представил Онану

Турецкий клуб использовал трек с использованием фамилии футболиста

ВИДЕО. Трабзонспор оригинально представил Онану
ФК Трабзонспор. Андре Онана

11 сентября 2025 года турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании камерунского вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

Переход состоялся на правах годовой аренды без права выкупа.

В прошлом сезоне Андре Онана провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 65 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Для презентации игрока «Трабзонспор» использовал оригинальное видео.

ВИДЕО. Трабзонспор оригинально представил Онану

видео Манчестер Юнайтед трансферы Трабзонспор аренда игрока чемпионат Турции по футболу трансферы АПЛ Андре Онана
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
