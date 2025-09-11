Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлист
13.09.2025 12:00 - : -
Прикарпатье
Украина. Первая лига
11 сентября 2025, 23:25
Металлист – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 13 сентября в 12:00 по Киеву

Металлист – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист

В субботу, 13 сентября состоится поединок 6-го тура Первой лиги Украины между харьковским «Металлистом» и ивано-франковским «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Металлист

Прошлогодний участник чемпионской группы не слишком удачно начал новый сезон. В чемпионате коллектив набрал всего 1 очко за 4 игры, сыграв вничью с городенковским «Пробоем». Игры против «Ингульца», «Агробизнеса» и «Виктории» харьковчане проиграли, поэтому сейчас коллектив с 1 баллом на счету занимает предпоследнее, 15 место турнирной таблицы. Однако также следует отметить, что у «Металлиста» есть игра в запасе (поединок 1-го тура против «Металлурга» был перенесен).

Но в Кубке Украины клуб начал свой путь с победы 2:0 над любительским «Маяком Сарны» на стадии 1/32 финала.

Прикарпатье

Коллектив начал новый сезон чемпионата с двух побед над «Викторией» и «Фениксом», однако теперь почему-то забуксовал. Сейчас у «Прикарпатья» серия из 3-х поражений подряд – против «Чернигова», «Левого Берега» и «Буковины». Тем не менее, с 6 зачетными пунктами на счету коллектив находится на 9 месте турнирной таблицы.

В Кубке Украины коллектив откровенно оконфузился, проиграв любительскому «Денгоффу» на стадии 1/32 финала. По итогам основного времени игра завершилась вничью 2:2, однако в серии пенальти любители оказались лучше.

Личные встречи

В последних 3-х играх между командами преимущество на стороне «Металлиста». Харьковская команда победила в каждой из этих игр со счетом 2:1. Последняя победа «Прикарпатья» проходила еще в октябре 2023 года в рамках Первой лиги Украины.

Интересные факты

  • «Металлист» до сих пор не одержал ни одной победы в Первой лиге 2025/26. Такой же показатель только у «Подолья».
  • «Прикарпатье» пропустило 7 голов в текущем сезоне чемпионата – 3-й худший результат среди всех команд.
  • «Металлист» забил всего 2 мяча в новом сезоне Первой лиги – ни у одной команды нет худшего показателя.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

