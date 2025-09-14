Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вадим ХАРЧЕНКО: «Нас наказали за ошибки»

Ассистент главного тренера «Металлиста» прокомментировал ничью в матче с «Прикарпатьем»

ФК Металлист. Вадим Харченко

В матче шестого тура Первой лиги «Металлист» в Ужгороде сыграл с «Прикарпатьем». Харьковский клуб вел с разницей в два мяча, но «Прикарпатье» смогло вырвать ничью. Результат поединка прокомментировал ассистент главного тренера «Металлиста» Вадим Харченко.

– Очень досадный для нас счет. Мы ребят настраивали только на победу и было видно их желание получить три очка. Но футбол есть футбол: нас наказали за две ошибки в собственной штрафной.

– Перед этими двумя голами «Металлист» имел немало случаев «закрывать игру». Это можно объяснить невезением?

– Всем хочется, чтобы каждый удар завершался голом. Мы поблагодарили ребят за игру, главное – за желание. Немного не хватило везения. Если бы реализовали моменты, забили третий, все могло бы сложиться по-другому.

– Замены Кирилла Дигтяря и Даниила Теплякова произошли сразу после перерыва. С чем они связаны?

– Это чисто травмы ребят, потому и пришлось менять. Хотя вышедшие вместо них – Богдан Порох и Александр Цвиренко – сыграли плодотворно, внесли хороший вклад в игру.

– Выход Богдана Пороха на позицию центрального нападающего стал неожиданностью. По вашему мнению, этот ход сработал?

– Да, вы знаете, что у нас много травмированных, мы ждем их возвращения. Те, кто уже восстановился, еще набирают форму через матчи. Потому не от хорошей жизни мы поставили Богдана туда. Но он отработал очень качественно и плодотворно.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск Вадим Харченко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
