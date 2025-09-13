Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 сентября 2025, 14:30 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:56
223
0

Пропустили дважды за три минуты. Металлист снова не выиграл в Первой лиге

Харьковчане не обыграли Прикарпатье

ФК Металлист

В первом матче субботней программы Первой лиги Металлист на своем поле (команда проводит формально домашние матчи в Ужгороде) сыграл с Прикарпатьем 2:2.

При этом харьковчане во втором тайме вели 2:0, однако в конце пропустили два гола за три минуты.

Металлист остается без побед в нынешнем сезоне Первой лиги. Команда набрала 2 пункта и идет 15-й, а у Прикарпатья и 7 очков и 8-е место.

Первая лига. 6-й тур

Металлист – Прикарпатье 2:2
Голы: Кайдалов, 20, Цвиренко, 64 – Хома, 86, Француз, 89 (с пен)

Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
