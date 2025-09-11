Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Он приезжал в Украину. Вересу не удалось подписать воспитанника Шальке
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 22:11 | Обновлено 11 сентября 2025, 23:10
Блерон Красничи в итоге остановил свой выбор на клубе Татран Прешов

ФК Шальке. Блерон Красничи

Ровенский Верес этим летом активно работал на трансферном рынке, ища усиление в атаке после ухода Яго Сикейры.

Главным кандидатом на роль атакующего хавбека был 23-летний Блерон Красничи, воспитанник Шальке.

Красничи даже приезжал в Украину с семьей, ознакомился с условиями и пообщался с тренерским штабом.

Однако в итоге футболист выбрал другое предложение — от словацкого Татрана. Вероятно, именно этот трансфер помешал переезду Эмиля Мустафаева из Полесья в клуб из Словакии.

трансферы Верес Ровно Шальке чемпионат Австрии по футболу трансферы УПЛ Татран Прешов Эмиль Мустафаев
Николай Степанов Источник: Telegram
