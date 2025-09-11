Украина. Премьер лига11 сентября 2025, 22:11 | Обновлено 11 сентября 2025, 23:10
Он приезжал в Украину. Вересу не удалось подписать воспитанника Шальке
Блерон Красничи в итоге остановил свой выбор на клубе Татран Прешов
11 сентября 2025, 22:11 | Обновлено 11 сентября 2025, 23:10
Ровенский Верес этим летом активно работал на трансферном рынке, ища усиление в атаке после ухода Яго Сикейры.
Главным кандидатом на роль атакующего хавбека был 23-летний Блерон Красничи, воспитанник Шальке.
Красничи даже приезжал в Украину с семьей, ознакомился с условиями и пообщался с тренерским штабом.
Однако в итоге футболист выбрал другое предложение — от словацкого Татрана. Вероятно, именно этот трансфер помешал переезду Эмиля Мустафаева из Полесья в клуб из Словакии.
Верес изучает возможность подписания экс-игрока Шальке
