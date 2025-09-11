ОФИЦИАЛЬНО. Ляпорт вернулся в Атлетик Бильбао

Испанский защитник Эмерик Ляпорт перебрался из «Аль-Насра» в «Атлетик» Бильбао. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соглашение между 31-летним футболистом и представителем чемпионата Испании рассчитано на 3 сезона.

В прошедшем сезоне Эмерик Ляпорт провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 5 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Испанец выступал за «Атлетик» Бильбао с 2012 по 2018 год.

