Украина. Премьер лига11 сентября 2025, 22:33 | Обновлено 11 сентября 2025, 22:34
ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. Шахтер провел тренировку
Украинский гранд провел тренировку после возвращения 12 футболистов
11 сентября 2025, 22:33 | Обновлено 11 сентября 2025, 22:34
Донецкий «Шахтер» провел тренировку после возвращения вызванных в сборные футболистов.
На помощь своим национальным командам во время международной паузы отправлялись следующие футболисты:
- Украина: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
- Боливия: Диего Арройо
- Тунис: Алаа Грам
- Грузия: Иракли Азаров
- Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.
Уже 13 сентября «горняки» в рамках Украинской Премьер-лиги встретятся с «Металлистом 1925».
ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. «Шахтер» провел тренировку
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Бразильцы молодые врядли приехали. У них через неделю чемпионат мира. Они в сборной готовятся.
Нужно хорошо подготовиться к поединку с принципиальными соперниками. Верю Шахтёр приструнит амбиции цифровых "на титул" ! 😊
Потрібно натуралізовувати Алісона і Кауана в збірну. Ми одна із європейських збірних, де не грає жодного чорного. Це взагалі уже расизмом попахує.
