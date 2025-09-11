Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 22:33 | Обновлено 11 сентября 2025, 22:34
Украинский гранд провел тренировку после возвращения 12 футболистов

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел тренировку после возвращения вызванных в сборные футболистов.

На помощь своим национальным командам во время международной паузы отправлялись следующие футболисты:

  • Украина: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
  • Боливия: Диего Арройо
  • Тунис: Алаа Грам
  • Грузия: Иракли Азаров
  • Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.

Уже 13 сентября «горняки» в рамках Украинской Премьер-лиги встретятся с «Металлистом 1925».

ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. «Шахтер» провел тренировку

saltim
Бразильцы молодые врядли приехали. У них через неделю чемпионат мира. Они в сборной готовятся. 
Vitalya влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Нужно хорошо подготовиться к поединку с принципиальными соперниками. Верю Шахтёр приструнит амбиции цифровых "на титул" ! 😊
Перший Серед Рівних
Потрібно натуралізовувати Алісона і Кауана в збірну. Ми одна із європейських збірних, де не грає жодного чорного. Це взагалі уже расизмом попахує.
