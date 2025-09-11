Донецкий «Шахтер» провел тренировку после возвращения вызванных в сборные футболистов.

На помощь своим национальным командам во время международной паузы отправлялись следующие футболисты:

Украина: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Боливия: Диего Арройо

Тунис: Алаа Грам

Грузия: Иракли Азаров

Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.

Уже 13 сентября «горняки» в рамках Украинской Премьер-лиги встретятся с «Металлистом 1925».

ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. «Шахтер» провел тренировку

