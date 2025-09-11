ВИДЕО. Ровно 4 года назад Роналду во втором дебюте за МЮ оформил дубль

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 сентября 2025, 21:35 |
235
0

Тогдашней жертвой Криштиану стал «Ньюкасл»

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

4 года назад португальский нападающий Криштиану Роналду во второй раз дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед».

11 сентября 2021 года состоялась игра 4-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Дублем в матче отметился «старый новичок» команды Роналду.

Впервые португалец дебютировал в составе «красных дьяволов» 16 августа 2003 года при Алексе Фергюсоне в поединке Премьер-лиги против «Болтон Уондерерз» (4:0).

Всего за время пребывания в английском клубе Криштиану провел 346 матчей, забил 145 голов, отдал 72 ассиста и завоевал 9 трофеев:

  • Лига чемпионов
  • Чемпионат Англии (3)
  • Кубок Англии
  • Суперкубок Англии
  • Кубок английской лиги (2)
  • Клубный чемпионат мира

Интересно отметить, что все эти награды были завоеваны во время первого пребывания португальца в команде. После своего второго прихода он не завоевал ни одного трофея.

ВИДЕО. Второй дебют Роналду за МЮ против Ньюкасла

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ньюкасл
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
