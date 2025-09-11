ВИДЕО. Ровно 4 года назад Роналду во втором дебюте за МЮ оформил дубль

4 года назад португальский нападающий Криштиану Роналду во второй раз дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед».

11 сентября 2021 года состоялась игра 4-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Дублем в матче отметился «старый новичок» команды Роналду.

Впервые португалец дебютировал в составе «красных дьяволов» 16 августа 2003 года при Алексе Фергюсоне в поединке Премьер-лиги против «Болтон Уондерерз» (4:0).

Всего за время пребывания в английском клубе Криштиану провел 346 матчей, забил 145 голов, отдал 72 ассиста и завоевал 9 трофеев:

Лига чемпионов

Чемпионат Англии (3)

Кубок Англии

Суперкубок Англии

Кубок английской лиги (2)

Клубный чемпионат мира

Интересно отметить, что все эти награды были завоеваны во время первого пребывания португальца в команде. После своего второго прихода он не завоевал ни одного трофея.

ВИДЕО. Второй дебют Роналду за МЮ против Ньюкасла