ВИДЕО. Ровно 4 года назад Роналду во втором дебюте за МЮ оформил дубль
Тогдашней жертвой Криштиану стал «Ньюкасл»
4 года назад португальский нападающий Криштиану Роналду во второй раз дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед».
11 сентября 2021 года состоялась игра 4-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Дублем в матче отметился «старый новичок» команды Роналду.
Впервые португалец дебютировал в составе «красных дьяволов» 16 августа 2003 года при Алексе Фергюсоне в поединке Премьер-лиги против «Болтон Уондерерз» (4:0).
Всего за время пребывания в английском клубе Криштиану провел 346 матчей, забил 145 голов, отдал 72 ассиста и завоевал 9 трофеев:
- Лига чемпионов
- Чемпионат Англии (3)
- Кубок Англии
- Суперкубок Англии
- Кубок английской лиги (2)
- Клубный чемпионат мира
Интересно отметить, что все эти награды были завоеваны во время первого пребывания португальца в команде. После своего второго прихода он не завоевал ни одного трофея.
ВИДЕО. Второй дебют Роналду за МЮ против Ньюкасла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцем интересуются итальянские гранды – «Наполи» и «Интер»
Бывший игрок «Динамо» – о неудачных матчах в отборе на ЧМ-2026