Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Увольнение звучит смешно». Артем Кравец рассказал о ситуации в Динамо
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 18:36 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:38
«Увольнение звучит смешно». Артем Кравец рассказал о ситуации в Динамо

Экс-форвард и советник президента клуба сообщил подробности

«Увольнение звучит смешно». Артем Кравец рассказал о ситуации в Динамо
Instagram. Артем Кравец

Відомий екс-форвард та радник президента Динамо Артем Кравець розповів у соцмережах подробиці, чому пішов з київського клубу (публікується українською мовою):

«Я йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання, а тільки для того, щоб змінити щось і допомогти моєму рідному «Динамо». Я знаю цей клуб із 14 років, знаю все і всіх у ньому, розумів і розумію, де і що треба змінювати.

З першого дня роботи я шукав можливості для навчання – і знайшов її. Пройшовши 10-місячну програму від ECA, я зрозумів, що наш футбол не просто має куди рухатися – він навіть на 10% не реалізовує свій потенціал. Багато речей, які для мене й у всьому європейському футболі вже давно є очевидними та залишеними в минулому, у нас в Україні процвітають.

Я можу говорити про всі проблеми «Динамо» Київ годинами або навіть днями. Розказати все в одному пості в Instagram неможливо. Я б хотів «начистоту» поговорити з тими, кому я довіряю й можу відверто розповісти все футбольній аудиторії. Тому що моє «звільнення» навіть звучить смішно! Моя рідна команда, за яку я вболіваю все життя, через яку мої діти плачуть, коли вона програє, повинна змінитися! Те, що там відбувається зараз, – це дорога в Маріанську западину!

І наостанок :) Мене не звільнили. Я просто не хочу працювати «для галочки». Я хотів щось змінити! А коли корупція процвітає й нові ідеї нікому не потрібні – тоді немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю х**ню.

P.S. Я дуже хотів привезти в «Динамо» Браяна Себальоса. Це була повністю моя ініціатива разом із Женею Хачеріді. Без деталей (розповім їх згодом, але не тут). Його хотіли купити з MLS у клуб АПЛ за 5 млн євро. Ми могли викупити його за 1,25 млн доларів – але цього не зробили. І в результаті він потрапив у символічну збірну сезону США, відігравши там лише півроку. Але «Динамо» він не знадобився.

Пост Артема Кравця у соцмережах

Артем Кравец Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Instagram
