Сборные Англии и Марокко возглавляют интересные рейтинги 2025 года
Англичане под руководством Томаса Тухеля победили во всех соревновательных матчах этого года
После сыгранных отборочных матчей к чемпионату мира Англия под руководством Томаса Тухеля является одной из 11 сборных, которые победили во всех матчах 2025 года.
Сборные со 100% победами в 2025 году (не учитывая товарищеские матчи)
- 5 – Англия, Норвегия
- 4 – Австралия, Кабо-Верде, Тунис
- 2 – Гренада, Малайзия, Новая Зеландия, Швейцария, Сирия, Мьянма
Если брать количество набранных очков в официальных матчах этого года (без учета товарищеских матчей), то лидером является сборная Марокко (30).
Количество набранных очков сборными в 2025 году (без учета товарищеских матчей)
- 30 – Марокко
- 25 – Гондурас
- 22 – Мексика, Мадагаскар
- 21 – Коста-Рика, Сенегал
- 20 – Панама
- 19 – Ямайка
- 18 – Узбекистан
- 16 – Япония, ЮАР, Алжир, Уганда, Гватемала
- 15 – Англия, Норвегия, Португалия, Хорватия, США, ДР Конго
Thomas Tuchel's England are one of just 11 nations across the world to maintain a 100% win record in 2025 👏 pic.twitter.com/tP6bQ0oszu— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 11, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тибериу Гиоане вспомнил, каким был молодой Ярмоленко
Артем похвалил Илью Забарного