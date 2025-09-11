Сборные Англии и Марокко возглавляют интересные рейтинги 2025 года

После сыгранных отборочных матчей к чемпионату мира Англия под руководством Томаса Тухеля является одной из 11 сборных, которые победили во всех матчах 2025 года.

Сборные со 100% победами в 2025 году (не учитывая товарищеские матчи)

5 – Англия, Норвегия

4 – Австралия, Кабо-Верде, Тунис

2 – Гренада, Малайзия, Новая Зеландия, Швейцария, Сирия, Мьянма

Если брать количество набранных очков в официальных матчах этого года (без учета товарищеских матчей), то лидером является сборная Марокко (30).

Количество набранных очков сборными в 2025 году (без учета товарищеских матчей)

30 – Марокко

25 – Гондурас

22 – Мексика, Мадагаскар

21 – Коста-Рика, Сенегал

20 – Панама

19 – Ямайка

18 – Узбекистан

16 – Япония, ЮАР, Алжир, Уганда, Гватемала

15 – Англия, Норвегия, Португалия, Хорватия, США, ДР Конго