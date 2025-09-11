Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборные Англии и Марокко возглавляют интересные рейтинги 2025 года
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 17:33 | Обновлено 11 сентября 2025, 17:47
91
0

Англичане под руководством Томаса Тухеля победили во всех соревновательных матчах этого года

Сборные Англии и Марокко возглавляют интересные рейтинги 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine

После сыгранных отборочных матчей к чемпионату мира Англия под руководством Томаса Тухеля является одной из 11 сборных, которые победили во всех матчах 2025 года.

Сборные со 100% победами в 2025 году (не учитывая товарищеские матчи)

  • 5 – Англия, Норвегия
  • 4 – Австралия, Кабо-Верде, Тунис
  • 2 – Гренада, Малайзия, Новая Зеландия, Швейцария, Сирия, Мьянма

Если брать количество набранных очков в официальных матчах этого года (без учета товарищеских матчей), то лидером является сборная Марокко (30).

Количество набранных очков сборными в 2025 году (без учета товарищеских матчей)

  • 30 – Марокко
  • 25 – Гондурас
  • 22 – Мексика, Мадагаскар
  • 21 – Коста-Рика, Сенегал
  • 20 – Панама
  • 19 – Ямайка
  • 18 – Узбекистан
  • 16 – Япония, ЮАР, Алжир, Уганда, Гватемала
  • 15 – Англия, Норвегия, Португалия, Хорватия, США, ДР Конго
