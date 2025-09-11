Тиаго Силва стал третьим бомбардиром среди защитников в XXI веке

В ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии «Флуминенсе» победил «Баию» со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч) и вышел в полуфинал турнира.

Решающим голом в конце поединка отметился 40-летний Тиаго Силва.

Для бразильца этот гол стал 62-м в карьере во всех турнирах, что стало повторением третьего результата среди всех защитников в XXI веке.

Лучшие бомбардиры XXI века среди защитников

В полуфинале Кубка Бразилии «Флуминенсе» сыграет против победителя пары «Васко да Гама» – «Ботафого».

⚠️ OLHO NO DADO ⚠️



Zagueiros com mais gols, NESSE SÉCULO :



🇪🇸 Sergio Ramos : 148 gols

🇳🇱 Virgil Van Dijk : 67 gols

🇧🇷 Thiago Silva : 62 gols 🆕

🇪🇸 Gerard Pique : 62 gols



Assunto sério rapaziada, isso aqui é DESCOMUNAL.



💻@K1_stats pic.twitter.com/tME8hEeUor