Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тиаго Силва стал третьим бомбардиром среди защитников в XXI веке
Бразилия
11 сентября 2025, 17:20 |
168
0

Тиаго Силва стал третьим бомбардиром среди защитников в XXI веке

Кто первые два и сколько голов они забили?

11 сентября 2025, 17:20 |
168
0
Тиаго Силва стал третьим бомбардиром среди защитников в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

В ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии «Флуминенсе» победил «Баию» со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч) и вышел в полуфинал турнира.

Решающим голом в конце поединка отметился 40-летний Тиаго Силва.

Для бразильца этот гол стал 62-м в карьере во всех турнирах, что стало повторением третьего результата среди всех защитников в XXI веке.

Лучшие бомбардиры XXI века среди защитников

  • 148 – Серхио Рамос (Испания)
  • 67 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
  • 62 – Жерар Пике (Испания)
  • 62 – Тиаго Силва (Бразилия)

В полуфинале Кубка Бразилии «Флуминенсе» сыграет против победителя пары «Васко да Гама» – «Ботафого».

По теме:
Коринтианс – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз и анонс на матч Кубка Бразилии
Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии
Кумир Рамос и пример Михавко: путь в Киев новичка Динамо
Тиаго Силва Флуминенсе Баия Кубок Бразилии по футболу статистика Серхио Рамос Вирджил ван Дейк Жерар Пике
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10 сентября 2025, 23:42 1
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником

Сергей Лапин сообщил, что боксер рассматривает бой с Уордли или Паркером

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 11:26 9
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Клуб из Франции уже 31 год работает с одним тренером, нанятым через газету
Футбол | 11.09.2025, 10:15
Клуб из Франции уже 31 год работает с одним тренером, нанятым через газету
Клуб из Франции уже 31 год работает с одним тренером, нанятым через газету
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Футбол | 11.09.2025, 17:39
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Футбол | 11.09.2025, 10:26
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
09.09.2025, 17:07
Снукер
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 5
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем