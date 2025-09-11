Тиаго Силва стал третьим бомбардиром среди защитников в XXI веке
Кто первые два и сколько голов они забили?
В ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии «Флуминенсе» победил «Баию» со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч) и вышел в полуфинал турнира.
Решающим голом в конце поединка отметился 40-летний Тиаго Силва.
Для бразильца этот гол стал 62-м в карьере во всех турнирах, что стало повторением третьего результата среди всех защитников в XXI веке.
Лучшие бомбардиры XXI века среди защитников
- 148 – Серхио Рамос (Испания)
- 67 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
- 62 – Жерар Пике (Испания)
- 62 – Тиаго Силва (Бразилия)
В полуфинале Кубка Бразилии «Флуминенсе» сыграет против победителя пары «Васко да Гама» – «Ботафого».
