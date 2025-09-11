Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные

Как стало известно Sport.ua, после провальной работы со сборной Азербайджана португальского тренера Фернанду Сантуша руководство АФФА впервые премировало участников матча с Украиной.

После игры с украинцами, которая состоялась в рамках отборочного цикла ЧМ-2026 в Баку и завершилась сенсационной ничьей, 1:1, футболистам основного состава выделено денежное вознаграждение в размере 20 тысяч азербайджанских манатов (эквивалент 10 050 евро). Игрокам, вышедшим на замену – 15 тысяч манатов (7 537 евро), а тем, кто находился в запасе и был внесен в протокол матча – 10 тысяч манатов (5 025 евро).

За каждое завоеванное очко сборной Азербайджана Исполком АФФА принимает решение о премировании.

До ничьей с Украиной азербайджанская команда сыграла под руководством 70-летнего Сантуша 11 матчей, в которых было только две ничьи – со сборными Эстонии и Латвии. Первый из них состоялся в ноябре 2024 года в рамках Лиги наций, а второй был товарищеским. Во всех остальных поединках азербайджанцы проигрывали.

