Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные
Лед тронулся после смены тренера
Как стало известно Sport.ua, после провальной работы со сборной Азербайджана португальского тренера Фернанду Сантуша руководство АФФА впервые премировало участников матча с Украиной.
После игры с украинцами, которая состоялась в рамках отборочного цикла ЧМ-2026 в Баку и завершилась сенсационной ничьей, 1:1, футболистам основного состава выделено денежное вознаграждение в размере 20 тысяч азербайджанских манатов (эквивалент 10 050 евро). Игрокам, вышедшим на замену – 15 тысяч манатов (7 537 евро), а тем, кто находился в запасе и был внесен в протокол матча – 10 тысяч манатов (5 025 евро).
За каждое завоеванное очко сборной Азербайджана Исполком АФФА принимает решение о премировании.
До ничьей с Украиной азербайджанская команда сыграла под руководством 70-летнего Сантуша 11 матчей, в которых было только две ничьи – со сборными Эстонии и Латвии. Первый из них состоялся в ноябре 2024 года в рамках Лиги наций, а второй был товарищеским. Во всех остальных поединках азербайджанцы проигрывали.
Ранее бывший тренер сборных Украины объяснил, чего не хватало украинцам в Баку.
