Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 15:08 |
320
2

Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные

Лед тронулся после смены тренера

11 сентября 2025, 15:08 |
320
2
Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные
azerisport

Как стало известно Sport.ua, после провальной работы со сборной Азербайджана португальского тренера Фернанду Сантуша руководство АФФА впервые премировало участников матча с Украиной.

После игры с украинцами, которая состоялась в рамках отборочного цикла ЧМ-2026 в Баку и завершилась сенсационной ничьей, 1:1, футболистам основного состава выделено денежное вознаграждение в размере 20 тысяч азербайджанских манатов (эквивалент 10 050 евро). Игрокам, вышедшим на замену – 15 тысяч манатов (7 537 евро), а тем, кто находился в запасе и был внесен в протокол матча – 10 тысяч манатов (5 025 евро).

За каждое завоеванное очко сборной Азербайджана Исполком АФФА принимает решение о премировании.

До ничьей с Украиной азербайджанская команда сыграла под руководством 70-летнего Сантуша 11 матчей, в которых было только две ничьи – со сборными Эстонии и Латвии. Первый из них состоялся в ноябре 2024 года в рамках Лиги наций, а второй был товарищеским. Во всех остальных поединках азербайджанцы проигрывали.

Ранее бывший тренер сборных Украины объяснил, чего не хватало украинцам в Баку.

По теме:
Ковалец с ЛНЗ не сыграет
ОФИЦИАЛЬНО. Английская ассоциация обвинила Челси в 74 нарушениях
Судаков обратился к умершему отцу после гола в ворота Азербайджана
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина инсайд премиальные финансы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 07:56 31
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины

Анастасия Клипаченко написала пост в Instagram

Есть еще порох. Ракицкий признан лучшим игроком Первой лиги в августе
Футбол | 11 сентября 2025, 14:46 0
Есть еще порох. Ракицкий признан лучшим игроком Первой лиги в августе
Есть еще порох. Ракицкий признан лучшим игроком Первой лиги в августе

Ярослав получил престижную награду

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11.09.2025, 08:30
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10.09.2025, 23:42
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
Футбол | 10.09.2025, 20:06
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Реброву теж перепало
Ответить
+1
cаша зардунов
Надо и украинцам выплатить премиальные, за то что позволили сыграть в ничью.
Ответить
0
Популярные новости
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 14
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 3
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем