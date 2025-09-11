Легионер украинского клуба: «Мама говорит, чтобы я уехал отсюда»
Сидней рассказал о своей адаптации в Украине
Бразильский защитник Сидней, ныне выступающий за «Левый Берег», рассказал о своем отношении к войне в Украине. Легионер вспомнил, как прошел его трансфер.
– В Украину вы попали через футбольный клуб Рух. Не боялись уезжать так далеко от дома?
– До того, как приехать в Украину, я искал информацию об этой стране. Более того, я даже не знал о ее существовании.
В первую очередь, я узнал, что здесь бывает очень холодно и что здесь другая кухня. И я подумал: «Как я буду жить в другой стране, где нет моих любимых блюд?» А потом после переезда я убедился в том, что я могу здесь жить. Мне здесь очень нравится, я чувствую себя счастливым. Готов жить здесь максимально долго.
– Сейчас в Украине война. Что говорят родственники? С пониманием относятся или зовут домой?
– Моя мама говорит, чтобы я уехал отсюда. А мой отец нет, он не столь волнуется. Но я стараюсь не передавать им много информации о положении дел в стране. Я хочу, чтобы они жили в покое.
– С началом полномасштабного вторжения вы играли в футбол в Бразилии. Но в 2024 году откликнулись на предложение Левого Берега. В чем ваша мотивация?
– Президент клуба рассказал мне о своем проекте, как все здесь будет. Он верил в мой потенциал. И после того, как я переехал, увидел, что война не будет так влиять на мое состояние. Я решил остаться и играть за Левый Берег, – заявил Сидней.
