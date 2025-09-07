Тео НДИКА: «Заехали на заправку, а там 4 танка с пулеметами. Это безумие»

Французский защитник «Александрии» Тео Ндика рассказал, что ему запомнилось в Украине во время войны:

«Мы возвращались со сборов в Турции. Но в Украину нельзя лететь самолетом. Поэтому либо через Молдову, либо через Польшу. Мы в итоге прилетели в Польшу, в Краков. Потом автобусом до границы. И там нужно пройти таможню обеих стран. Это занимает огромное количество времени, чтобы въехать в Украину. Там ты остаешься минимум два часа. Мы потратили день, чтобы добраться до Александрии. Приехали вечером, поэтому я особо ничего не увидел.

Но я помню, сразу прозвучала сирена. Я спросил, что мне делать в таких случаях. Мне ответили самым естественным образом: «Ты ничего не делаешь. Слушаешь сирены и продолжаешь жить». Но в остальном то, что мне говорили, оказалось правдой: в моем городе действительно ничего не происходит. В целом люди в Украине живут нормально. Все открыто. Как будто живешь во Франции. Люди работают, занимаются своими делами. Мы спокойно идем на тренировку. Я живу так, словно я в Швейцарии или во Франции. Что отличается – это сирены, три-четыре раза в день, чтобы предупредить население. Иногда доходит до восьми. Это для того, чтобы предупредить, что ракета или дрон пролетает над твоей головой.

Первая неделя, когда я приехал, это казалось немного странным. Особенно ночью, когда слышишь, думаешь: «А! Это мой черед...» Но со временем привыкаешь. У меня была возможность поехать в Киев, где все сложнее. Там часто происходят бомбардировки. И видишь разрушенные здания, взорванные машины. Я увидел реальность. В Telegram нам сообщают обо всем, что происходит в Украине, в прямом эфире. Целый день ты знаешь, что происходит. То, что вы видите во Франции, немного искажено, потому что жертвы действительно есть каждый день.

Один раз было страшно. Когда мы поехали играть в Одессу, город, подвергавшийся бомбардировкам, стратегическую точку для обеих сторон. Меня предупредили, что там бывают обстрелы, и сначала я не особо хотел туда ехать. Но все же поехал. Десять часов на автобусе из Александрии. Мы подъехали к отелю, я вышел из автобуса и услышал звук, которого никогда в жизни не слышал. На самом деле, русская ракета была запущена, чтобы бомбить город, и Украина ответила. И получилось ракета против ракеты в небе. Все взорвалось. Удар был настолько сильным, что все машины на земле начали сигналить, земля задрожала...

Я был немного в шоке. Мне понадобилось 30 минут, чтобы осознать, что произошло. Потом мы пошли в бункер отеля. Потом все успокоилось. На самом деле, я не испугался, но был шокирован тем, что увидел и услышал. Я также помню, как однажды мы остановились на трассе во время поездки. И тут же на заправке остановились четыре танка. Танки, которые видишь только в видеоиграх! Это было безумие! С пулеметами! Такие вещи напоминают, что ты находишься в стране, где идет война. Например, также первый раз, когда я сел в поезд, я видел, как садились солдаты, возвращавшиеся с фронта».