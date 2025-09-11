Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аль-Шабаб
Саудовская Аравия
11 сентября 2025, 02:07
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аль-Шабаб

Ясин Адли стал игроком клуба из Саудовской Аравии

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аль-Шабаб
Аль-Шабаб. Ясин Адли

Французский полузащитник Ясин Адли перебрался из «Милана» в «Аль-Шабаб». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Срок соглашения между 25-летним футболистом и «Аль-Шабабом» составляет 3 года. По информации СМИ, сумма трансфера составляет 7 миллионов евро + бонусы.

Прошедший сезоне Ясин Адли на правах аренды провел в «Фиорентине». За 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах он отличился 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее Фабрицио Романо рассказал, почему Довбик не перешел в «Милан».

Ясин Адли чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Серии A Милан Аль-Шабаб Фиорентина аренда игрока
