ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аль-Шабаб

Французский полузащитник Ясин Адли перебрался из «Милана» в «Аль-Шабаб». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Срок соглашения между 25-летним футболистом и «Аль-Шабабом» составляет 3 года. По информации СМИ, сумма трансфера составляет 7 миллионов евро + бонусы.

Прошедший сезоне Ясин Адли на правах аренды провел в «Фиорентине». За 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах он отличился 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

