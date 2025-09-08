«Много препятствий». Романо рассказал, почему Довбик не перешел в Милан

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал, почему не состоялся обмен украинского форварда «Ромы» Артема Довбика на мексиканского нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса.

«Милан» так и не достиг соглашения с «Ромой» об обмене в аренду Хименеса на Довбика – будь то вариант с выкупом контрактов, «сухие» аренды или другие формулы… Короче говоря, было много препятствий для этой двойной сделки.

Но желание Сантьяго Хименеса, очевидно, абсолютно известно. Оно заключается в том, чтобы постараться провести несколько важных месяцев в «Милане» и не менять так быстро свое будущее», – сказал Романо на своем канале в YouTube.

Сообщалось, что Довбик может покинуть «Рому» зимой, на него претендуют два клуба АПЛ.