«Много препятствий». Романо рассказал, почему Довбик не перешел в Милан

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
08 сентября 2025, 13:04 | Обновлено 08 сентября 2025, 13:05
623
2

Известный инсайдер поделился интересной информацией

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал, почему не состоялся обмен украинского форварда «Ромы» Артема Довбика на мексиканского нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса.

«Милан» так и не достиг соглашения с «Ромой» об обмене в аренду Хименеса на Довбика – будь то вариант с выкупом контрактов, «сухие» аренды или другие формулы… Короче говоря, было много препятствий для этой двойной сделки.

Но желание Сантьяго Хименеса, очевидно, абсолютно известно. Оно заключается в том, чтобы постараться провести несколько важных месяцев в «Милане» и не менять так быстро свое будущее», – сказал Романо на своем канале в YouTube.

Сообщалось, что Довбик может покинуть «Рому» зимой, на него претендуют два клуба АПЛ.

По теме:
ФОТО. Полесье представило Брагару. Какой номер взял игрок?
Эльдар КУЛИЕВ: «Увольнение Сантуша на игру Азербайджана не повлияет»
Как любит Аллегри. Кто чаще всего будет выигрывать по 1:0 в сезоне 2025/26?
Фабрицио Романо Артем Довбик Рома Рим Милан трансферы трансферы Серии A Сантьяго Хименес
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Обсервер Влад
Основна перепона - нікому і даром не потрібне дерево в команді
Ответить
+1
fedd1979
А тому що всі бачать рівень його гри. Які ще питання? Топ-клубам потрібні форварди, які можуть ЗРОБИТИ момент, а не лише ЗАВЕРШИТИ його. Довбик і так чудом витиснув максимум зі своїх можливостей.
Ответить
+1
