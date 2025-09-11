Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
Как сообщает Chelsea Report, ссылаясь на журналиста Игоря Бурбаса, попадание допинга в кровь Мудрика может быть связано с инъекциями стволовых клеток, взятых из коровы, которые содержали мельдоний. Эти инъекции Михаил получал в лагере сборной Украины, а согласие на это дал президент УАФ Андрей Шевченко, поскольку сам использует этот метод для омоложения.
В случае, если эта информация будет подтверждена на официальном уровне, «Шахтер» подаст в суд на УАФ за недополучение бонусов от «Челси» в связи с дисквалификацией Мудрика.
🚨🇺🇦 BREAKING: Mudryk’s positive test may stem from stem cell injections, given during national team camp. Shakhtar now plan to sue the UAF (Ukraine), fearing loss of €30m Chelsea bonuses. Shevchenko approved the procedure. (@iburbas) #CFC pic.twitter.com/WZlcRIH6ZL— ChelseaReport (@chelsreport_) September 10, 2025
🚨🇺🇦 | Shakhtar to Sue UAF Over Mudryk Doping Case.— Scout in Eurasia (@scout_eurasia) September 10, 2025
According to Ukrainian journalist Igor Burbas, Mykhailo Mudryk’s former club, Shakhtar Donetsk, is preparing a lawsuit against the Ukrainian Association of Football (UAF) if it is confirmed that the player received banned… pic.twitter.com/ULkHWJRL9X
