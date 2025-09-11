Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Англия
11 сентября 2025, 23:44 |
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика

Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Как сообщает Chelsea Report, ссылаясь на журналиста Игоря Бурбаса, попадание допинга в кровь Мудрика может быть связано с инъекциями стволовых клеток, взятых из коровы, которые содержали мельдоний. Эти инъекции Михаил получал в лагере сборной Украины, а согласие на это дал президент УАФ Андрей Шевченко, поскольку сам использует этот метод для омоложения.

В случае, если эта информация будет подтверждена на официальном уровне, «Шахтер» подаст в суд на УАФ за недополучение бонусов от «Челси» в связи с дисквалификацией Мудрика.

допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Игорь Бурбас Английская Премьер-лига мельдоний Михаил Мудрик Челси Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олейник
vbrjkf
Чергова маячня на олійному фусі...
Ответить
+7
Boodya
Куди ж без Бурбаса
Ответить
+6
Maks23
А почему у других игроков сборной таких проблем нет...или только Шевченко  ..Мудрика омолаживал..
Ответить
+5
Vbolivalnyk-Peter
А Шевченку ці ін'єкції передав особистий лікар Пуйла....
Ответить
+4
dimando560
Мутно все виглядає
Ответить
0
Vitalya влюблённый в Гвэн из Бен Тена
😢😢😢Очень жаль Мудрика. А какие ещё стволовые клетки для кого ещё омоложения у Шевы? лучше пусть бросает то вредное дело, занимаясь спортом дольше проживет! 😊
Ответить
0
Falko
Якщо Chelsea Report посилається на Бурбаса та ще й піврічної давнини, то в них все погано.
Ответить
0
ZANREGENT
Так что получается? Шахтёр выкатит иск к УАФ и лично к Шевченко? А тот в свою очередь прикажет суддейскому комитету "прибивать" кротов в УПЛ.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
mini.f
Те, що наша збірна давно сидить на допінгу, не знають, хіба що, коти Леоненка. Приймали допінг і при Блохіні, і при Перакові, і при Сабо, і при Шевченко, а за Реброва і годі говорити. Це давно не секрет. Це як лотерея - попадусь або не попадусь...Але Бурбасу вірити - себе не поважати....
Ответить
-1
romario1501
В мене є підозра, що ІБурбас і ДмитроГімноНаВентиляторОЛійник це одна людина.
Ответить
-1
--------------------
А Фреду, Гаю и Сыруне тоже он допинг подмешивал? Уже ОПГ Люкс пытается спрыгнуть с неустойки всеми силами.
Ответить
-1
ivankondrat96
Секта якась)
Ответить
-2
MaximusOne
Ех Шева, шева...
Ответить
-5
Arera
чевченкоу убил карьеру Мудрика. Зачем он это сделал??
Ответить
-6
Динамо Кива
Мусорила кунивский сам законтаченый и Мудрика законтачил.
Ответить
-8
