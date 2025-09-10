Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 сентября 2025, 21:05 |
32
0

Следующими идут Франция и Марокко

Аргентина – лидер по количеству легионеров в Ла Лиге сезона 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt опубликовал список стран с наибольшим количеством иностранных футболистов в испанской Ла Лиге сезона 2025/26

Рекордсменом является Аргентина, которая представлена в чемпионате Испании сразу 23 игроками.

Далее следуют Франция (18) и Марокко (16).

Количество иностранных футболистов в испанской Ла Лиге в сезоне 2025/26

  • 23 – Аргентина
  • 18 – Франция
  • 16 – Марокко
  • 12 – Уругвай
  • 12 – Бразилия
  • 9 – Португалия
  • 7 – Англия
  • 5 – Бельгия
  • 5 – Сербия
  • 5 – Нидерланды
  • 5 – Швейцария
  • 5 – Гана
  • 5 – Колумбия
  • 5 – Хорватия
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер сборной Франции объявил о завершении карьеры
Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
