Аргентина – лидер по количеству легионеров в Ла Лиге сезона 2025/26
Следующими идут Франция и Марокко
Портал Transfermarkt опубликовал список стран с наибольшим количеством иностранных футболистов в испанской Ла Лиге сезона 2025/26
Рекордсменом является Аргентина, которая представлена в чемпионате Испании сразу 23 игроками.
Далее следуют Франция (18) и Марокко (16).
Количество иностранных футболистов в испанской Ла Лиге в сезоне 2025/26
- 23 – Аргентина
- 18 – Франция
- 16 – Марокко
- 12 – Уругвай
- 12 – Бразилия
- 9 – Португалия
- 7 – Англия
- 5 – Бельгия
- 5 – Сербия
- 5 – Нидерланды
- 5 – Швейцария
- 5 – Гана
- 5 – Колумбия
- 5 – Хорватия
🔎 🛂 🗺️ Estas son las nacionalidades más presentes en Primera División esta temporada. Los argentinos son la colonia más numerosa una campaña más.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 10, 2025
Los detalles: https://t.co/1qJjWbcjJH#LaLiga #Argentina #Francia #Marruecos pic.twitter.com/03vQsq0Z3h
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рикки Хаттон сравнил силу легендарных украинцев против Джорджа Формана
Тренер закрыл комментарии в Инстаграме