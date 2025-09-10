Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 16:29 | Обновлено 10 сентября 2025, 16:33
525
0

Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира

А в Европе отбор только стартовал

10 сентября 2025, 16:29 | Обновлено 10 сентября 2025, 16:33
525
0
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор к ЧМ-2026 в Европе еще только начался, однако на других континентах и в других регионах многие сборные уже гарантировали себе выход на чемпионат мира.

Всего на ЧМ уже вышли 18 команд, в том числе три сборные получили места на турнире автоматически в качестве организаторов.

Отметим сразу двух дебютантов – сборные Узбекистана и Иордании впервые попали в финальную часть ЧМ.

Кто уже вышел на чемпионат мира

США

Сколько раз были на ЧМ: 11

Лучший результат: третье место в 1930 году

Канада

Сколько раз были на ЧМ: 2

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1986 и 2022 годах

Мексика

Сколько раз были на ЧМ: 17

Лучший результат: четвертьфиналы в 1970 и 1986 годах

Япония

Сколько раз были на ЧМ: 7

Лучший результат: 1/8 финала в 2002, 2010, 2018 и 2022 годах

Новая Зеландия

Сколько раз были на ЧМ: 2

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1982 и 2010 годах

Иран

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022 годах

Аргентина

Сколько раз были на ЧМ: 18

Лучший результат: чемпионы в 1978, 1986 и 2022 годах

ЧМ-2026 будет первым, где в финальной части турнира сыграют 48 сборных.

Узбекистан

Сколько раз были на ЧМ: не участвовали

Лучший результат: 2026

Южная Корея

Сколько раз были на ЧМ: 11

Лучший результат: четвертое место в 2002 году

Иордания

Сколько раз были на ЧМ: не участвовали

Лучший результат: 2026

Австралия

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: 1/8 финала в 2006 и 2022 в годах

Бразилия

Сколько раз были на ЧМ: 22

Лучший результат: чемпионы в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах

Эквадор

Сколько раз были на ЧМ: 4

Лучший результат: 1/8 финала в 2006 году

Уругвай

Сколько раз были на ЧМ: 14

Лучший результат: чемпионы в 1930 и 1950 годах

Парагвай

Сколько раз были на ЧМ: 8

Лучший результат: четвертьфинал в 2010 году

Колумбия

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: четвертьфинал в 2014 году

Марокко

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: 4-е место в 2022 году

Тунис

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 и 2022 годах

Наибольшим количеством команд будет представлена Европа (16), далее идут Африка (9 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Азия (8 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Южная Америка (6 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Северная Америка (три сборные + 2 сборные в интерконтинентальном плей-офф, США, Канада и Мексика не учитываются) и Океания (1 сборная + 1 сборная в интерконтинентальном плей-офф).

По теме:
Эквадор повторил уникальное достижение Бразилии в квалификации к ЧМ
МАТВИЕНКО: «Реакция Реброва после матча была сдержанной»
Матч Венесуэла – Колумбия вошел в историю квалификации Южной Америки
сборная Японии по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Узбекистана по футболу сборная Мексики по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная США по футболу сборная Канады по футболу сборная Ирана по футболу сборная Иордании по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Эквадора по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Марокко по футболу сборная Туниса по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Австралии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 20:59 447
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном

Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре

Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10 сентября 2025, 12:32 11
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива

Бывший игрок «Динамо» верит в Юрия Вернидуба и Юрия Максимова

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Экс-игрок сборной Украины: «Такой результат – не случайный»
Футбол | 10.09.2025, 15:47
Экс-игрок сборной Украины: «Такой результат – не случайный»
Экс-игрок сборной Украины: «Такой результат – не случайный»
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 6
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36
Бокс
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 7
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем