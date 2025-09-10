Вместо Месси. Мастантуоно вышел под 10-м номером в составе Аргентины
Полузащитник «Реала» появился на поле на 62-й минуте матча с Эквадором
В среду, 10 августа, состоялся матч квалификации чемпионата мира между сборными Эквадора и Аргентины.
Встреча проходила на «Эстадио Монументаль» в городе Гуаякиль.
Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.
При отсутствии Лионеля Месси легендарный 10-й номер себе забрал Франко Мастантуоно. Хавбек «Реала» с «десяткой» на спине вышел на поле на 62-й минуте, но не смог помочь своей команде заработать хотя бы 1 балл.
