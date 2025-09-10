Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вместо Месси. Мастантуоно вышел под 10-м номером в составе Аргентины
Аргентина
10 сентября 2025, 10:34 |
316
0

Вместо Месси. Мастантуоно вышел под 10-м номером в составе Аргентины

Полузащитник «Реала» появился на поле на 62-й минуте матча с Эквадором

10 сентября 2025, 10:34 |
316
0
Вместо Месси. Мастантуоно вышел под 10-м номером в составе Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

В среду, 10 августа, состоялся матч квалификации чемпионата мира между сборными Эквадора и Аргентины.

Встреча проходила на «Эстадио Монументаль» в городе Гуаякиль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

При отсутствии Лионеля Месси легендарный 10-й номер себе забрал Франко Мастантуоно. Хавбек «Реала» с «десяткой» на спине вышел на поле на 62-й минуте, но не смог помочь своей команде заработать хотя бы 1 балл.

По теме:
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Эквадор – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эквадор – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
игровой номер Франко Мастантуоно сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 21:35 68
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном

Наставник украинцев прокомментировал результат матча квалификации ЧМ в Баку (1:1)

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 17:40 72
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 состоится 9 сентября в Баку и начнется в 19:00

ВИДЕО. Фанаты освистали игрока сборной Франции в матче с Исландией
Футбол | 10.09.2025, 09:43
ВИДЕО. Фанаты освистали игрока сборной Франции в матче с Исландией
ВИДЕО. Фанаты освистали игрока сборной Франции в матче с Исландией
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 10.09.2025, 07:31
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 445
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем