Тренер Исландии высказался о незасчитанном голе в матче с Францией
Чемпионат мира
Тренер Исландии высказался о незасчитанном голе в матче с Францией

Арнар Гуннлаугссон попытался понять решение судьи

Тренер Исландии высказался о незасчитанном голе в матче с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Гуннлаугссон

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон прокомментировал один из ключевых эпизодов в проигранном матче против Франции в квалификации чемпионата мира (1:2).

Специалист рассмотрел эпизод на 88-й минуте, в котором главный судья отменил второй гол Исландии, который мог подарить гостям ничью.

«Что касается отмененного гола, я думаю, там была небольшая ошибка. Мой нападающий немного потянул футболку Конате. Но нужно защищать свою точку зрения. Я должен был сказать арбитру, что это было незначительно, а Конате – тяжеловес по сравнению с Гудьонсеном.

Если увеличить изображение и посмотреть повтор в замедленном темпе, всегда можно что-то найти. Возможно, арбитр был прав. Подчеркиваю – возможно», – сказал Арнар.

сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: Le Dauphiné Libéré
Burevestnik
"порушення правил" типу з Ванатом в Баку,
але трактування арбітрів різне.
