Тренер Исландии высказался о незасчитанном голе в матче с Францией
Арнар Гуннлаугссон попытался понять решение судьи
Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон прокомментировал один из ключевых эпизодов в проигранном матче против Франции в квалификации чемпионата мира (1:2).
Специалист рассмотрел эпизод на 88-й минуте, в котором главный судья отменил второй гол Исландии, который мог подарить гостям ничью.
«Что касается отмененного гола, я думаю, там была небольшая ошибка. Мой нападающий немного потянул футболку Конате. Но нужно защищать свою точку зрения. Я должен был сказать арбитру, что это было незначительно, а Конате – тяжеловес по сравнению с Гудьонсеном.
Если увеличить изображение и посмотреть повтор в замедленном темпе, всегда можно что-то найти. Возможно, арбитр был прав. Подчеркиваю – возможно», – сказал Арнар.
