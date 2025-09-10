Игрок Исландии: «Арбитр увидел то, чего я на самом деле не понимаю»
Андри Гудьонсен удивлен решением судьи в конце матча с Францией
23-летний центральный нападающий сборной Исландии Андри Гудьонсен подвел итоги поединка с Францией в квалификации чемпионата мира 2026, обратив внимание на отмененный гол под занавес игры.
Андри на 88-й минуте сравнял счет матча, однако главный судья после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот.
В результате исландская команда на выезде уступила со счетом 1:2.
«Не знаю, все произошло так быстро. Я не думал, что там что-то не так, арбитр увидел то, чего я на самом деле не понимаю. Защитники и нападающие постоянно тянут и толкают друг друга – это очень незначительно. Я пересмотрю повтор, но, возможно, не буду этого делать, чтобы еще больше не злиться.
Есть определенные смешанные чувства, мы могли бы выиграть матч. Было бы хорошо хотя бы сыграть вничью, но в то же время мы провели хороший матч на выезде», – сказал Андри.
