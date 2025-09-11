Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
11 сентября 2025, 00:14 |
Бенфика установила клаусулу на Судакова. Это может быть трансферный рекорд

Цена Георгия теперь составляет 100 миллионов евро

ФК Бенфика. Георгий Судаков

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила ориентировочно 27 миллионов евро (€6 750,00 за годовую аренду и €20 250 000 за выкуп контракта в 2026 году).

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в контракте Судакова с «орлами» прописана клаусула – 100 миллионов евро [ни одного украинца за такие деньги еще не продавали]. В соглашении с «горняками» эта цифра была ровно в полтора раза больше.

В трансферном соглашении также предусмотрен процент от продажи украинца – 25%. В целом от продажи игрока «Шахтер» рассчитывает в перспективе получить 40-45 млн евро.

