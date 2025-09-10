Холанд укрепил лидерство среди лучших бомбардиров сборной Норвегии

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.

Пять голов и две результативные передачи записал в свой актив Эрлинг Холанд.

После этого матча Холанд укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии (48 голов).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Норвегии

48 – Эрлинг Холанд

33 – Йорген Юве

26 – Эйнар Гундерсен

25 – Гаральд-Ове Хеннум

24 – Александер Серлот

24 – Джон Карью

23 – Оле-Гуннар Сульшер