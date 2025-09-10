Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд укрепил лидерство среди лучших бомбардиров сборной Норвегии
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 00:18 | Обновлено 10 сентября 2025, 00:28
Холанд укрепил лидерство среди лучших бомбардиров сборной Норвегии

Кто еще входит в число лучших в составе национальной команды?

Холанд укрепил лидерство среди лучших бомбардиров сборной Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.

Пять голов и две результативные передачи записал в свой актив Эрлинг Холанд.

После этого матча Холанд укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии (48 голов).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Норвегии

  • 48 – Эрлинг Холанд
  • 33 – Йорген Юве
  • 26 – Эйнар Гундерсен
  • 25 – Гаральд-Ове Хеннум
  • 24 – Александер Серлот
  • 24 – Джон Карью
  • 23 – Оле-Гуннар Сульшер
сборная Норвегии по футболу сборная Молдовы по футболу статистика пента-трик ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
