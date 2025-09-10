Холанд укрепил лидерство среди лучших бомбардиров сборной Норвегии
Кто еще входит в число лучших в составе национальной команды?
В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.
Пять голов и две результативные передачи записал в свой актив Эрлинг Холанд.
После этого матча Холанд укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии (48 голов).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Норвегии
- 48 – Эрлинг Холанд
- 33 – Йорген Юве
- 26 – Эйнар Гундерсен
- 25 – Гаральд-Ове Хеннум
- 24 – Александер Серлот
- 24 – Джон Карью
- 23 – Оле-Гуннар Сульшер
Goleadores históricos Noruega 👇— Only Stats (@TheGoatStats) September 9, 2025
1️⃣ ERLING HAALAND 🇳🇴 48 🆕
2️⃣ Jørgen Juve 🇳🇴 33
3️⃣ Einar Gurdensen 🇳🇴 26
4️⃣ Harald Hennum 🇳🇴 25
5️⃣ Alexander Sørloth 🇳🇴 24
6️⃣ John Carew 🇳🇴 24
7️⃣ Ole Gunnar Solskjjær 🇳🇴 23
8️⃣ Tore André Flo 🇳🇴 23#cr7 #EliminatoriasSudamericanas… pic.twitter.com/9CrzjG8ij4
