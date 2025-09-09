Топ-трансфер. Реал нацелился на вингера ПСЖ
Брэдли Баркола привлекает внимание испанского гранда
Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fiсhajes.
По информации источника, испанский гранд намерен подписать 23-летнего футболиста в качестве замены Родриго, но парижский клуб не хочет продавать француза.
В прошедшем сезоне Брэдли Баркола провел 64 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 21 забитым мячом и 21 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что клуб Ла Лиги хочет арендовать скандального защитника «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву
Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба