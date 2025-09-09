Топ-трансфер. Реал нацелился на вингера ПСЖ

Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fiсhajes.

По информации источника, испанский гранд намерен подписать 23-летнего футболиста в качестве замены Родриго, но парижский клуб не хочет продавать француза.

В прошедшем сезоне Брэдли Баркола провел 64 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 21 забитым мячом и 21 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб Ла Лиги хочет арендовать скандального защитника «Реала».