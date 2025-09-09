Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 сентября 2025, 22:58
Шахтер этим летом отказался продать Алиссона в Англию за 35 млн евро

«Горняки» посчитали, что в будущем бразилец будет стоить дороже

facebook.com/fcshakhtar. Алиссон

Этим летом «Шахтер» имел возможность продать в английскую Премьер-лигу своего 19-летнего правого вингера Алиссона.

Как рассказал в эфире Rede 98 журналист Хорхе Никола, в «Шахтер» поступало конкретное предложение о продаже Алиссона за 32 миллиона евро плюс еще 3 миллиона евро в виде бонусов. Название клуба, который делал это предложение журналист не раскрыл.

Однако «Шахтер» отказался продавать Алиссона, посчитав, что тот вскоре станет ключевым игроком команды и будет стоить дороже, особенно если донецкому клубу удастся вернуться в Лигу чемпионов.

Отметим, что «Шахтер» подписал Алиссона в марте из «Атлетико Минейро» за 14 миллионов евро. К тому же, у бразильского клуба остались 15% экономических прав на вингера.

В летнее трансферное окно «Шахтер» продал бразильского вингера Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро.

Алиссон Сантана Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Rede 98
