ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 не сумела обыграть аутсайдера Азербайджан – встреча завершилась со счетом 1:1, хотя команда Сергея Реброва считалась фаворитом.

На гол Георгия Судакова соперник ответил точным ударом с пенальти после игры рукой Александра Зинченко.

Сборная Украины после двух туров набрала 1 пункт.

ФОТО. Игроки сборной Украины после матча