Чемпионат мира09 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 09 сентября 2025, 21:42
6129
23
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Неожиданная потеря очков в Азербайджане
09 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 09 сентября 2025, 21:42
6129
23
Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 не сумела обыграть аутсайдера Азербайджан – встреча завершилась со счетом 1:1, хотя команда Сергея Реброва считалась фаворитом.
На гол Георгия Судакова соперник ответил точным ударом с пенальти после игры рукой Александра Зинченко.
Сборная Украины после двух туров набрала 1 пункт.
ФОТО. Игроки сборной Украины после матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2025, 16:12 36
Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба
Футбол | 09 сентября 2025, 21:54 0
Рауль Асенсио привлекает внимание «Севильи»
Футбол | 09.09.2025, 21:35
Футбол | 09.09.2025, 07:42
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Популярные новости
07.09.2025, 20:45 1
08.09.2025, 23:08
Футбол
08.09.2025, 06:15 27
08.09.2025, 00:32 22
08.09.2025, 09:27 34
08.09.2025, 07:08 14
08.09.2025, 14:48 30
Саме туге і бездарне покоління
В стартовому складі були гравці:
Трубін, Матвієнко, Конопля, Судаков,
Очеретько, Зінченко, Бондаренко, Зубков -
вони грають або грали за Шахтьор.
ПОЗОРІЩЕ !!!