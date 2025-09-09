Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 09 сентября 2025, 21:42
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
УАФ

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 не сумела обыграть аутсайдера Азербайджан – встреча завершилась со счетом 1:1, хотя команда Сергея Реброва считалась фаворитом.

На гол Георгия Судакова соперник ответил точным ударом с пенальти после игры рукой Александра Зинченко.

Сборная Украины после двух туров набрала 1 пункт.

ФОТО. Игроки сборной Украины после матча

Leonkoz
Ребров аут
+9
Iigor6583
Тупі, бездарні барани...
+8
An124_Ukr
Пафосні мажорчики 
Саме туге і бездарне покоління
+8
HaloGen
Я б показав би краще наші емоції від їхньої гри
+7
rizzo
Збірна мільйонерів  без яєць
+6
axylinam
Сборная трусов и ухилянтов, ни один из этих мажоров не записался добровольцем на фронт-стыд и позор
+6
vasilichn
Та этим мудакам всё пох**!!!
Антон Корзун
Кумедно виглядали балєруни Конопля і Матвієнко в кінці матчу .
+5
14sergey1953
ПОЗОРИЩЕ!!! Команда Азербайджан займає 122 місце в рейтингу УЕФА. Збірну України розформувати, ледарів  відправити на війну. Ця збірна позорить нашу державу.
Денис Брегін
гандураси
+4
volf2020
Ісландія їх чпокне 2 рази Франція скоріш за все теж і ще одне очко віз Азербайжана і будуть з ними сперечатись хто більше пропустив
+2
MrStepanovM .
та по*уй...по*уй на їх безпорадні йобла...
+2
Микола Унгурян
Обісранці
+1
BATI-GOOOOOL
Перший раз в житті даю обет ,не дивитися матчі збірної поки на чолі буде це непорозуміння...ГАНЬБА !!! Здоров'я збережу хоч трохи...
0
Перший Серед Рівних
А морду Реброва чого не показали?
0
Ap Kats
ХАрошую кАманду Тренер создал, ім простА не везет. На евро 2028 точно прАйдут с первАВА
0
Elson
Не  троліть їх. Вони їшли дорогою, яку показав вожак. А вожак слабак.. У Петракова гравці були кращі? Якби Порох був Президентом, довго б ми трималисяґ?
0
Burevestnik
із якого клубу Ребров "набрав" гравців???
В стартовому складі були гравці:
Трубін, Матвієнко, Конопля, Судаков,
Очеретько, Зінченко, Бондаренко, Зубков -
вони грають або грали за Шахтьор.
ПОЗОРІЩЕ !!! 
