Стало известно, когда Transfermarkt обновит ценники в УПЛ и других лигах

Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 21:30 |
186
1

Именно в чемпионате Украины в ближайшее время изменится стоимость игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt поделился расписанием обновления трансферной стоимости в ведущих лигах мира.

Первой в списке стала именно Украинская Премьер-лига – стоимость игроков изменится уже завтра, 10 сентября.

Среди топ-5 европейских лиг первой обновление получит испанская Ла Лига – 2 октября. Далее очередь дойдет до других топ-чемпионатов: итальянская Серия А – 7 октября, французская Лига 1 – 10 октября, немецкая Бундеслига – 14 октября, Английская Премьер-лига – 17 октября.

В целом ближайшее обновление состоится в украинском чемпионате, а самое позднее – в английском.

По теме:
Тренер Реала – лучший наставник Ла Лиги в августе. Статистика испанца
Модрич попал в список самых дорогих 40-летних футболистов в истории
ФОТО. Лунин вернулся к полноценным тренировкам
Transfermarkt Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига Бундеслига Серия A Лига 1 (Франция) финансы статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
avk2307
Хлопці, ці рейтинги можна купити як показує практика.
Сьогоднішні рейтинги гравців збірних України та Азербайджану тому доказ.
У нас всі гравці 10+ . (хоча по факту як на мене тільки два - три), а у азербайджанців нікого такого. 
І толку що у Матвієнко вже пять років 20 млн цінник, він з року в рік все гірше грає а "оцінюють" його гарно. Тільки ніхто не купує.
І так у більшості . І не тільки у шахтарів а і у динамівців і гравців інших клубів УПЛ
