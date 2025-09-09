Стало известно, когда Transfermarkt обновит ценники в УПЛ и других лигах
Именно в чемпионате Украины в ближайшее время изменится стоимость игроков
Известный портал Transfermarkt поделился расписанием обновления трансферной стоимости в ведущих лигах мира.
Первой в списке стала именно Украинская Премьер-лига – стоимость игроков изменится уже завтра, 10 сентября.
Среди топ-5 европейских лиг первой обновление получит испанская Ла Лига – 2 октября. Далее очередь дойдет до других топ-чемпионатов: итальянская Серия А – 7 октября, французская Лига 1 – 10 октября, немецкая Бундеслига – 14 октября, Английская Премьер-лига – 17 октября.
В целом ближайшее обновление состоится в украинском чемпионате, а самое позднее – в английском.
Сьогоднішні рейтинги гравців збірних України та Азербайджану тому доказ.
У нас всі гравці 10+ . (хоча по факту як на мене тільки два - три), а у азербайджанців нікого такого.
І толку що у Матвієнко вже пять років 20 млн цінник, він з року в рік все гірше грає а "оцінюють" його гарно. Тільки ніхто не купує.
І так у більшості . І не тільки у шахтарів а і у динамівців і гравців інших клубів УПЛ