Стало известно, когда Transfermarkt обновит ценники в УПЛ и других лигах

Известный портал Transfermarkt поделился расписанием обновления трансферной стоимости в ведущих лигах мира.

Первой в списке стала именно Украинская Премьер-лига – стоимость игроков изменится уже завтра, 10 сентября.

Среди топ-5 европейских лиг первой обновление получит испанская Ла Лига – 2 октября. Далее очередь дойдет до других топ-чемпионатов: итальянская Серия А – 7 октября, французская Лига 1 – 10 октября, немецкая Бундеслига – 14 октября, Английская Премьер-лига – 17 октября.

В целом ближайшее обновление состоится в украинском чемпионате, а самое позднее – в английском.