ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило звездного легионера. Он не подошел Ротаню

Легионер житомирского Полесья Бени Макуана официально покинул расположение житомирского «Полесья», перебравшись в Чехию.

Как сообщает клубная пресс-служба Яблонца, чешский клуб арендовал 22-летнего конголезца с правом выкупа. Арендное соглашение между клубами рассчитано до завершения сезона 2025/26.

В марте 2025 года Макуана на правах аренды перебрался в ЛНЗ. На его счету один гол в шести «фиолетовых» матчах. За Полесье Бени провел 27 поединков, отличившихся четырьмя результативными ударами и тремя голевыми передачами.