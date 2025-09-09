Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило звездного легионера. Он не подошел Ротаню
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 15:49 |
Бени Макуана будет выступать в Чехии

ФК Полесье. Бени Макуана

Легионер житомирского Полесья Бени Макуана официально покинул расположение житомирского «Полесья», перебравшись в Чехию.

Как сообщает клубная пресс-служба Яблонца, чешский клуб арендовал 22-летнего конголезца с правом выкупа. Арендное соглашение между клубами рассчитано до завершения сезона 2025/26.

В марте 2025 года Макуана на правах аренды перебрался в ЛНЗ. На его счету один гол в шести «фиолетовых» матчах. За Полесье Бени провел 27 поединков, отличившихся четырьмя результативными ударами и тремя голевыми передачами.

Бени Макуана Яблонец трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: ФК Яблонец
