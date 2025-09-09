Руслан РОТАНЬ: «Это иллюзии. В составе Полесья много бывших игроков Днепра»

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань объяснил, почему за «волков» сейчас выступает много бывших игроков киевского «Динамо».

– Шутят уже о «динамизации» Полесья – из-за подписания либо нынешних игроков этой команды, либо бывших. Кто вам еще приглянулся в киевском клубе?

– (Смеется) Думаю, это скорее иллюзии. Да, у нас действительно есть немало игроков, прошедших школу Динамо. Но ведь и с Днепра у нас тоже много футболистов, об этом можно говорить так же.

Я считаю, что дело не в клубах, а в том, чтобы была сыгранность. Именно над этим работаем с учетом новых подписей. Команда должна быть едина: игроки должны чувствовать друг друга. Коллектив, который стремится к бьющемуся и отдающемуся результату, чтобы Полесье процветало и в украинском чемпионате, и на международной арене. Другого пути нет, – сказал Ротань.