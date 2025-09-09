Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Это иллюзии. В составе Полесья много бывших игроков Днепра»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 14:13 |
517
0

Руслан РОТАНЬ: «Это иллюзии. В составе Полесья много бывших игроков Днепра»

Коуч волков рассказал о трансферной работе клуба

09 сентября 2025, 14:13 |
517
0
Руслан РОТАНЬ: «Это иллюзии. В составе Полесья много бывших игроков Днепра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань объяснил, почему за «волков» сейчас выступает много бывших игроков киевского «Динамо».

– Шутят уже о «динамизации» Полесья – из-за подписания либо нынешних игроков этой команды, либо бывших. Кто вам еще приглянулся в киевском клубе?

– (Смеется) Думаю, это скорее иллюзии. Да, у нас действительно есть немало игроков, прошедших школу Динамо. Но ведь и с Днепра у нас тоже много футболистов, об этом можно говорить так же.

Я считаю, что дело не в клубах, а в том, чтобы была сыгранность. Именно над этим работаем с учетом новых подписей. Команда должна быть едина: игроки должны чувствовать друг друга. Коллектив, который стремится к бьющемуся и отдающемуся результату, чтобы Полесье процветало и в украинском чемпионате, и на международной арене. Другого пути нет, – сказал Ротань.

По теме:
Было ли пенальти? Риццоли прокомментировал эпизод в матче Динамо – Полесье
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 09 сентября 2025, 08:16 8
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина

Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 14:17 25
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.09.2025, 14:27
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08.09.2025, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем