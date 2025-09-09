Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ротань сделал заявление о будущем Полесья, заговорив о матче против ПСЖ
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 09:46
Ротань сделал заявление о будущем Полесья, заговорив о матче против ПСЖ

Специалист хочет играть против сильных соперников

Ротань сделал заявление о будущем Полесья, заговорив о матче против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань заявил, что хотел бы провести матч против французского ПСЖ. Коуч рассказал, что матчи с сильными соперниками очень важны.

«С какой командой хотел бы сыграть? Ну, пожалуй, из «ПСЖ», который на сегодняшний день является сильнейшей командой. Она выиграла Лигу чемпионов, она играет в тот футбол, который сегодня является витриной, поэтому мы к этому тоже стремимся.

Когда ты играешь с такими командами, ты растешь. Я уверен, что эти 2 матча с «Фиорентиной» дали нам очень много опыта на будущее, 100 процентов, потому что в таких матчах ты растешь.

Пусть этот результат на сегодняшний день неудачен, но я уверен, что мы выросли – в психологическом плане и игровом. К сожалению, пока у нас менталитет не на должном уровне, потому что уверенность очень многое дает.

Если сравнить даже эти 2 матча с «Фиорентиной». Проигрывая 0:3 после 1-й игры, выйти на 2-ю игру настроенными и верить в то, что это можно изменить – действительно так и было. Я видел, как у ребят горели глаза, как они верили в это.

И как потом после пропущенного гола все это изменилось – это, к сожалению, наш менталитет. Поэтому я хотел бы, чтобы этот менталитет у нас изменился на то, чтобы мы были более уверены в своих силах и больше верили в себя», – сказал Ротань.

Недавно в расположение французского ПСЖ перебрался защитник национальной сборной Украины Илья Забарный, ныне находящийся в расположении «сине-желтых». Команда Сергея Реброва готовится к матчу второго тура квалификации к чемпионату мира, где сыграет против сборной Азербайджана.

Руслан Ротань Полесье Житомир ПСЖ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
514839
Вы в игре с Динамо уже все показали. "Тренеруйтесь на кошках!"(с)
