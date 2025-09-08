Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»

В понедельник, 8 сентября, в Житомире состоялось представление новичков «Полесья», а также нового вице-президента клуба Александра Хацкевича. По окончании мероприятия корреспондент Sport.ua Эдуард Киндзерский эксклюзивно пообщался с Александром Хацкевичем.

«Да, конечно работа футбольным функционером – это несколько другой вид деятельности нежели работа тренером, – отметил экс-наставник «Динамо». – Соответственно, это – новый вызов для меня. Но с другой стороны, я ведь все равно остался внутри футбола. Я ж не в строительный бизнес пошел работать, и не в магазин АТБ (улыбается).

Переговоры с руководством «Полесья» шли с октября прошлого года. Почему так долго? Решение принимал президент – ему нужно было все обдумать и все взвесить. Мне будет очень интересно поработать здесь – проект очень амбициозный. Пока все, что я вижу, и инфраструктура, и все остальное – это топ-уровень. Теперь самое главное, чтобы и результаты команды стали топовыми. Да, сейчас у команды непростая полоса, но ничего – такое бывает. Через это тоже надо пройти чтобы стать сильнее», – сказал Хацкевич.

