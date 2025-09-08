Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 18:02 | Обновлено 08 сентября 2025, 18:27
1243
2

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»

Новый вице-президент «Полесья» прокомментировал свое назначение

08 сентября 2025, 18:02 | Обновлено 08 сентября 2025, 18:27
1243
2
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
ФК Полесье

В понедельник, 8 сентября, в Житомире состоялось представление новичков «Полесья», а также нового вице-президента клуба Александра Хацкевича. По окончании мероприятия корреспондент Sport.ua Эдуард Киндзерский эксклюзивно пообщался с Александром Хацкевичем.

«Да, конечно работа футбольным функционером – это несколько другой вид деятельности нежели работа тренером, – отметил экс-наставник «Динамо». – Соответственно, это – новый вызов для меня. Но с другой стороны, я ведь все равно остался внутри футбола. Я ж не в строительный бизнес пошел работать, и не в магазин АТБ (улыбается).

Переговоры с руководством «Полесья» шли с октября прошлого года. Почему так долго? Решение принимал президент – ему нужно было все обдумать и все взвесить. Мне будет очень интересно поработать здесь – проект очень амбициозный. Пока все, что я вижу, и инфраструктура, и все остальное – это топ-уровень. Теперь самое главное, чтобы и результаты команды стали топовыми. Да, сейчас у команды непростая полоса, но ничего – такое бывает. Через это тоже надо пройти чтобы стать сильнее», – сказал Хацкевич.

Мероприятие было организовано ФК «Полесье» совместно с титульным партнером GGBET.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

21+ реклама

По теме:
Полесье почти год вело переговоры с Хацкевичем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ФОТО. Полесье представило Брагару. Какой номер взял игрок?
Александр Хацкевич Полесье Житомир
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 08 сентября 2025, 13:16 7
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина

Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08.09.2025, 07:08
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 00:32
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
«Это проблема». Ребров объяснил, почему украинские клубы не сыграют в ЛЧ
Футбол | 08.09.2025, 17:35
«Это проблема». Ребров объяснил, почему украинские клубы не сыграют в ЛЧ
«Это проблема». Ребров объяснил, почему украинские клубы не сыграют в ЛЧ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Так благодаря АТБ ты тут работаешь.
Ещё будешь знайстеры на входе стадиона продавать
Ответить
+1
An124_Ukr
Та підеш ти ще і на касу в АТб безтолоч 
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 16
Футбол
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
06.09.2025, 20:41 4
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем