  ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 06:48 |
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»

Виктор высказался об Илье Забарном

ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Instagram. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о защитнике «ПСЖ» и сборной Украины Илье Забарном:

– Забарный – самый стабильный наш игрок, уверенный и спокойный. Думаю, в ПСЖ ему будет несложно играть, потому что это сильная команда. Лигу чемпионов просто так не выиграют. Я только не понял, почему Доннарумму продали. Видимо, хорошие дела быстро забываются, потому что с Ливерпулем он в одиночку вытащил игру.

Забарный станет основным в ПСЖ. Уверен, что ему там будет проще, чем в Борнмуте.

– Вы считаете Забарного самым сильным футболистом в составе сборной Украины?

– Конечно! Он единственный играет в своем клубе, к тому же сильнейшем в Европе. Зинченко в основном сидел в запасе Арсенала. Миколенко играл, но где Эвертон? В подвале турнирной таблицы. Цыганков постоянно травмирован, а Жирона на последнем месте в Испании. Довбик стал запасным в Роме при Гасперини.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Виктор Леоненко Динамо Киев Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
