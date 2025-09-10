ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Виктор высказался об Илье Забарном
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о защитнике «ПСЖ» и сборной Украины Илье Забарном:
– Забарный – самый стабильный наш игрок, уверенный и спокойный. Думаю, в ПСЖ ему будет несложно играть, потому что это сильная команда. Лигу чемпионов просто так не выиграют. Я только не понял, почему Доннарумму продали. Видимо, хорошие дела быстро забываются, потому что с Ливерпулем он в одиночку вытащил игру.
Забарный станет основным в ПСЖ. Уверен, что ему там будет проще, чем в Борнмуте.
– Вы считаете Забарного самым сильным футболистом в составе сборной Украины?
– Конечно! Он единственный играет в своем клубе, к тому же сильнейшем в Европе. Зинченко в основном сидел в запасе Арсенала. Миколенко играл, но где Эвертон? В подвале турнирной таблицы. Цыганков постоянно травмирован, а Жирона на последнем месте в Испании. Довбик стал запасным в Роме при Гасперини.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер – о матче Азербайджан – Украина
Андрей рассчитывает снова проявить себя в Кубке Испании