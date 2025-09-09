Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Швеции.

9 сентября в 18:30 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Дании U-18.

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Украинцы 4 сентября разгромили команду Норвегии (6:1), а 6 сентября взяли верх над Швецией U-18 (2:0).

Далее запланирован матч против Дании, которая тоже имеет 6 пунктов. В этом матче определится победитель турнира, сине-желтых устроит ничья.

Турнирное положение: Украина, Дания (по 6 очков), Швеция, Норвегия (по 0).

Международный турнир для сборных U-18. Швеция

1-й тур. 04.09.2025. Украина – Норвегия – 6:1, Дания – Швеция – 4:3

2-й тур. 06.09.2025. Украина – Швеция – 2:0, Дания – Норвегия – 4:1

3-й тур. 09.09.2025. Украина – Дания, Швеция – Норвегия

Турнирная таблица

Украина U-18 – Дания U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE