Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-18 – Дания U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
УКРАИНА U18
09.09.2025 18:30 - : -
Дания U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
09 сентября 2025, 15:21 | Обновлено 09 сентября 2025, 15:27
Украина U-18 – Дания U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 сентября в 18:30 матч 2-го тура юношеского турнира в Швеции

УАФ

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Швеции.

9 сентября в 18:30 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Дании U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Украинцы 4 сентября разгромили команду Норвегии (6:1), а 6 сентября взяли верх над Швецией U-18 (2:0).

Далее запланирован матч против Дании, которая тоже имеет 6 пунктов. В этом матче определится победитель турнира, сине-желтых устроит ничья.

Турнирное положение: Украина, Дания (по 6 очков), Швеция, Норвегия (по 0).

Международный турнир для сборных U-18. Швеция

  • 1-й тур. 04.09.2025. Украина – Норвегия – 6:1, Дания – Швеция – 4:3
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина – Швеция – 2:0, Дания – Норвегия – 4:1
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина – Дания, Швеция – Норвегия

Турнирная таблица

По теме:
ВИДЕО. Победа над хозяевами турнира. Как Украина U-18 обыграла Швецию U-18
Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0. Уверенная победа. Видео голов, обзор
Украина U-18 переиграла Швецию U-18 и с двумя победами лидирует в турнире
сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский смотреть онлайн Украина - Дания
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua


