Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 12:26 |
260
0

Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»

По мнению Пуканыча, смена у руля пойдет на пользу азербайджанцам

09 сентября 2025, 12:26 |
260
0
Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»
УАФ

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Баку между сборными Азербайджана и Украины в отборе ЧМ-2026.

«Я считаю, что увольнение главного тренера сборной Азербайджана Сантуша – не в пользу подопечным Сергея Реброва. Ведь португалец больше года находился у руля, однако так и не остановил падение. Чувствовалось, что азербайджанцы после больших поражений находятся в психологической «яме», не удивительно, что после первого пропущенного гола сборная становилась не управляемой. Это могло принести нам веские дивиденды.

И только после очередного разгрома в Исландии терпение у руководителей азербайджанского футбола лопнуло и они показали португальскому специалисту на двери. Конечно, не думаю, что за такое короткое время могут произойти какие-то изменения в стилистике игры, но то, что в эмоциональном плане будут сдвиги к лучшему – не сомневаюсь. Тем более что действиями с украинцами будет руководить тренер молодежной сборной, который прекрасно знает возможности каждого игрока, а со многими ему приходилось раньше сотрудничать. Вот почему нашим ребятам нужно быть готовыми к тому, что соперник сегодня будет очень мотивированным.

Да, азербайджанцам пришлось преодолевать многочасовой перелет в Исландию и в обратную сторону, но это не предпочтет украинцам. По-моему, азербайджанцам придадут сил и сил родные стены.

Я думаю, что без двух ротаций в составе сборной Украины не обойдется, возможно появление Александра Зинченко в средней зоне. Однако последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым. Он ведь может посчитать, что поскольку наши хорошо играли с французами во втором тайме, поэтому нет смысла что-то менять. Увидим.

Оригиналом быть не собираюсь и склоняюсь к тому, что украинцы возобладают - 2:0. Конечно, хозяева будут пытаться оказывать упорное сопротивление, трибуны будут гнать их вперед, но преимущество наших в скорости скажется», – сказал Пуканыч.

Ранее один из игроков киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Косовский поделился ожиданиями по поводу матча группового раунда отборочного цикла ЧМ-2026, в котором сборная Украины будет играть в Баку с Азербайджаном.

По теме:
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»
«Азербайджан потерял уверенность». Кварцяный оценил соперника Украины
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина инсайд Адриан Пуканыч
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08 сентября 2025, 20:29 0
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?

Из-за системы оценивания Олег Чулячеев уступил представителю Косова раздельным решением судей

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 11:17 25
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09.09.2025, 07:42
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Футбол | 09.09.2025, 12:27
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.09.2025, 11:23
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 126
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 2
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем