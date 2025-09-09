Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Баку между сборными Азербайджана и Украины в отборе ЧМ-2026.

«Я считаю, что увольнение главного тренера сборной Азербайджана Сантуша – не в пользу подопечным Сергея Реброва. Ведь португалец больше года находился у руля, однако так и не остановил падение. Чувствовалось, что азербайджанцы после больших поражений находятся в психологической «яме», не удивительно, что после первого пропущенного гола сборная становилась не управляемой. Это могло принести нам веские дивиденды.

И только после очередного разгрома в Исландии терпение у руководителей азербайджанского футбола лопнуло и они показали португальскому специалисту на двери. Конечно, не думаю, что за такое короткое время могут произойти какие-то изменения в стилистике игры, но то, что в эмоциональном плане будут сдвиги к лучшему – не сомневаюсь. Тем более что действиями с украинцами будет руководить тренер молодежной сборной, который прекрасно знает возможности каждого игрока, а со многими ему приходилось раньше сотрудничать. Вот почему нашим ребятам нужно быть готовыми к тому, что соперник сегодня будет очень мотивированным.

Да, азербайджанцам пришлось преодолевать многочасовой перелет в Исландию и в обратную сторону, но это не предпочтет украинцам. По-моему, азербайджанцам придадут сил и сил родные стены.

Я думаю, что без двух ротаций в составе сборной Украины не обойдется, возможно появление Александра Зинченко в средней зоне. Однако последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым. Он ведь может посчитать, что поскольку наши хорошо играли с французами во втором тайме, поэтому нет смысла что-то менять. Увидим.

Оригиналом быть не собираюсь и склоняюсь к тому, что украинцы возобладают - 2:0. Конечно, хозяева будут пытаться оказывать упорное сопротивление, трибуны будут гнать их вперед, но преимущество наших в скорости скажется», – сказал Пуканыч.

Ранее один из игроков киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Косовский поделился ожиданиями по поводу матча группового раунда отборочного цикла ЧМ-2026, в котором сборная Украины будет играть в Баку с Азербайджаном.