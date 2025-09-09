Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Отсутствие Цыганкова? Это не проблема»
09 сентября 2025, 10:46 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:14
Экс-игрок сборной Украины: «Отсутствие Цыганкова? Это не проблема»

Андрей Воробей считает, что полузащитника есть кем заменить

Getty Images/Global Images Ukraine

В сегодняшнем матче против Азербайджана в отборочном турнире ЧМ-2026 сборной Украины точно не поможет Виктор Цыганков, который из-за травмы уже покинул расположение национальной команды.

Станет ли это проблемой для команды Сергея Реброва в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший нападающий «сине-желтых» Андрей Воробей.

– Все понимали, что у Виктора, несмотря на микротравму, полученную в клубе, были небольшие проблемы и в игровом плане, как, в принципе, и у самой «Жироны», которая замыкает турнирную таблицу Ла Лиги. В предстоящей игре на атакующем потенциале сборной Украины это не скажется. У Сергея Реброва есть, кем заменить Цыганкова. Это тот же Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, Назар Волошин, – сказал Воробей.

Напомним, что нынешний отборочный турнир сборная Украины начала с поражения от команды Франции – 0:2.

По теме:
КОСОВСКИЙ: «Смена тренера повлияет на игроков Азербайджана»
Раскрыто количество проданных билетов за день до игры Азербайджан – Украина
Безвыигрышная серия Азербайджана насчитывает 11 матчей
Андрей Воробей сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Виктор Цыганков Сергей Ребров Александр Зубков Назар Волошин (Динамо) Алексей Гуцуляк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Andriy Bartkiv
Таку примітивну "аналітику" міг видати тільки примітивний екс-футболіст. При всій повазі до його досягнень як гравця.
