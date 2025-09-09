Экс-игрок сборной Украины: «Отсутствие Цыганкова? Это не проблема»

В сегодняшнем матче против Азербайджана в отборочном турнире ЧМ-2026 сборной Украины точно не поможет Виктор Цыганков, который из-за травмы уже покинул расположение национальной команды.

Станет ли это проблемой для команды Сергея Реброва в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший нападающий «сине-желтых» Андрей Воробей.

– Все понимали, что у Виктора, несмотря на микротравму, полученную в клубе, были небольшие проблемы и в игровом плане, как, в принципе, и у самой «Жироны», которая замыкает турнирную таблицу Ла Лиги. В предстоящей игре на атакующем потенциале сборной Украины это не скажется. У Сергея Реброва есть, кем заменить Цыганкова. Это тот же Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, Назар Волошин, – сказал Воробей.

Напомним, что нынешний отборочный турнир сборная Украины начала с поражения от команды Франции – 0:2.