Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще такой футбол не люблю»
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 10:49 | Обновлено 09 сентября 2025, 10:53
579
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще такой футбол не люблю»

Специалист верит в успех подопечных Сергея Рерова

09 сентября 2025, 10:49 | Обновлено 09 сентября 2025, 10:53
579
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще такой футбол не люблю»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук сделал свой прогноз на матч отбора к чемпионату мира, где национальная сборная Украины встретится со сборной Азербайджана.

- Чем на сегодняшний день сильна сборная Украины?

– Мне очень нравится каждый футболист. У нас серьезные игроки. Просто мне хотелось бы, чтобы наша команда действовала более агрессивно, больше прессинговала и не откатывалась к своим воротам.

Понимаю, что мне легко говорить, а играть высоко против Франции непросто. Со всем тем не хочется, чтобы мы играли так, как в первом тайме с французами. Я вообще такой футбол не люблю. Сидеть и обороняться, а потом переходить в быстрые атаки... Я даже не хочу говорить о таком футболе.

– Какого сценария игры вы ожидаете в матче против Азербайджана?

– Конечно, мы готовы ко всему. Должны подойти максимально серьезно. Азербайджан может быть достаточной силой, способной создать проблемы. Сборная Украины должна выйти на поле и все игровое время действовать на чужой половине, – сказал Роман.

По теме:
Раскрыто количество проданных билетов за день до игры Азербайджан – Украина
Безвыигрышная серия Азербайджана насчитывает 11 матчей
ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 09 сентября 2025, 08:16 8
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина

Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09 сентября 2025, 08:26 2
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»

Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.09.2025, 11:26
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 38
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем