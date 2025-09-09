Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще такой футбол не люблю»

Известный украинский тренер Роман Григорчук сделал свой прогноз на матч отбора к чемпионату мира, где национальная сборная Украины встретится со сборной Азербайджана.

- Чем на сегодняшний день сильна сборная Украины?

– Мне очень нравится каждый футболист. У нас серьезные игроки. Просто мне хотелось бы, чтобы наша команда действовала более агрессивно, больше прессинговала и не откатывалась к своим воротам.

Понимаю, что мне легко говорить, а играть высоко против Франции непросто. Со всем тем не хочется, чтобы мы играли так, как в первом тайме с французами. Я вообще такой футбол не люблю. Сидеть и обороняться, а потом переходить в быстрые атаки... Я даже не хочу говорить о таком футболе.

– Какого сценария игры вы ожидаете в матче против Азербайджана?

– Конечно, мы готовы ко всему. Должны подойти максимально серьезно. Азербайджан может быть достаточной силой, способной создать проблемы. Сборная Украины должна выйти на поле и все игровое время действовать на чужой половине, – сказал Роман.