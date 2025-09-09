Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВОРОБЕЙ: «Ожидаю больше от сборной Украины, но почему‑то не получается»
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 09:58 | Обновлено 09 сентября 2025, 10:00
Экс‑игрок «Шахтера» высказался о выступлениях национальной команды

УАФ

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей проанализировал развитие национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

Экс‑футболист ожидает более успешных выступлений сборной Украины, учитывая уровень клубов, в которых играют украинские футболисты.

– При Сергее Реброве сборная Украины прогрессирует?

– Провокационный вопрос. Скажу так: я, наверное, как и многие украинцы, ожидаю большего от этой команды, учитывая, в каких клубах выступают многие наши футболисты, но пока, почему-то этого не происходит.

По теме:
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Бывший нападающий Шахтера назвал фаворита матча Азербайджан – Украина
Экс‑игрок Азербайджана оценил шансы в предстоящем матче с Украиной
Андрей Воробей сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Сергей Ребров
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
