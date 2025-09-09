ВОРОБЕЙ: «Ожидаю больше от сборной Украины, но почему‑то не получается»
Экс‑игрок «Шахтера» высказался о выступлениях национальной команды
Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей проанализировал развитие национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва.
Экс‑футболист ожидает более успешных выступлений сборной Украины, учитывая уровень клубов, в которых играют украинские футболисты.
– При Сергее Реброве сборная Украины прогрессирует?
– Провокационный вопрос. Скажу так: я, наверное, как и многие украинцы, ожидаю большего от этой команды, учитывая, в каких клубах выступают многие наши футболисты, но пока, почему-то этого не происходит.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба
Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле