ВОРОБЕЙ: «Ожидаю больше от сборной Украины, но почему‑то не получается»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей проанализировал развитие национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

Экс‑футболист ожидает более успешных выступлений сборной Украины, учитывая уровень клубов, в которых играют украинские футболисты.

– При Сергее Реброве сборная Украины прогрессирует?

– Провокационный вопрос. Скажу так: я, наверное, как и многие украинцы, ожидаю большего от этой команды, учитывая, в каких клубах выступают многие наши футболисты, но пока, почему-то этого не происходит.