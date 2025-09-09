Григорчук предупредил сборную Украины: С Азербайджаном могут быть проблемы

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился мнением о поединке отбора на ЧМ-2026, в котором подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против команды Азербайджана:

– Я не могу согласиться с утверждением, что с Азербайджаном все будет легко. Думаю, эта команда может сыграть достаточно сильно и создать проблемы нашей сборной. Я подошел бы очень серьезно к данному матчу, но не сомневаюсь, что так и будет. Все же после поражения от Франции, все футболисты понимают важность этой игры.

– Букмекеры считают Украину фаворитом в игре с Азербайджаном. Соответствуют ли такие расклады реальным силам этих сборных?

– Конечно, наша сборная сильнее. У нас игроки очень высокого уровня и целый ряд из них выступают в топ-чемпионатах. Поэтому, думаю, до игры мы являемся фаворитами. Здесь нет вопросов.

Считаю, что победа должна быть нашей, но еще раз повторяю, стоит исключить даже размышления или представления на подсознательном уровне, что игра с Азербайджаном станет легкой. Призываю, чтобы мы подошли максимально сконцентрированными.

– Будет ли любой результат сборной Украины в игре с Азербайджаном кроме победы считаться провалом?

– Я не хочу даже об этом думать. Уверен, что сборная Украины одержит победу. Конечно, если такое виртуально предположить, что мы не выиграем у Азербайджана, то это будет очень плохой результат, – считает Григорчук.