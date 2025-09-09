Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук предупредил сборную Украины: С Азербайджаном могут быть проблемы
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 14:27 |
135
0

Григорчук предупредил сборную Украины: С Азербайджаном могут быть проблемы

Известный украинский тренер считает, что соперник «сине-желтых» представляет опасность

09 сентября 2025, 14:27 |
135
0
Григорчук предупредил сборную Украины: С Азербайджаном могут быть проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился мнением о поединке отбора на ЧМ-2026, в котором подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против команды Азербайджана:

– Я не могу согласиться с утверждением, что с Азербайджаном все будет легко. Думаю, эта команда может сыграть достаточно сильно и создать проблемы нашей сборной. Я подошел бы очень серьезно к данному матчу, но не сомневаюсь, что так и будет. Все же после поражения от Франции, все футболисты понимают важность этой игры.

– Букмекеры считают Украину фаворитом в игре с Азербайджаном. Соответствуют ли такие расклады реальным силам этих сборных?

– Конечно, наша сборная сильнее. У нас игроки очень высокого уровня и целый ряд из них выступают в топ-чемпионатах. Поэтому, думаю, до игры мы являемся фаворитами. Здесь нет вопросов.

Считаю, что победа должна быть нашей, но еще раз повторяю, стоит исключить даже размышления или представления на подсознательном уровне, что игра с Азербайджаном станет легкой. Призываю, чтобы мы подошли максимально сконцентрированными.

– Будет ли любой результат сборной Украины в игре с Азербайджаном кроме победы считаться провалом?

– Я не хочу даже об этом думать. Уверен, что сборная Украины одержит победу. Конечно, если такое виртуально предположить, что мы не выиграем у Азербайджана, то это будет очень плохой результат, – считает Григорчук.

По теме:
Венесуэла – Колумбия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Экс-игрок сборной Азербайджана: «Возможности украинцев мне хорошо известны»
Боливия – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Роман Григорчук Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 14:17 25
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Мир азарта | 09 сентября 2025, 14:20 0
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 состоится 9 сентября в Баку (начало в 19:00)

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Теннис | 09.09.2025, 13:20
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем