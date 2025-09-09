Милан согласился отпустить игрока, которого наказал за нежелание ехать в рф
Ясин Адли продолжит карьеру в клубе «Аль-Шабаб»
Итальянский «Милан» договорился о продаже 25-летнего французского полузащитника Ясина Адли.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, следующим клубом футболиста станет «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
Сумма трансфера составит семь миллионов евро с учетом дополнительных выплат.
Адли уже направляется в Саудовскую Аравию для прохождения медицинского осмотра. Игрок подпишет контракт с новым клубом до лета 2028 года.
Ранее Ясин отказался от нескольких предложений из рф и Катара, за что был наказан руководством «Милана» и отправлен в команду из Лиги D.
