Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан согласился отпустить игрока, которого наказал за нежелание ехать в рф
Италия
09 сентября 2025, 07:44 |
953
0

Милан согласился отпустить игрока, которого наказал за нежелание ехать в рф

Ясин Адли продолжит карьеру в клубе «Аль-Шабаб»

09 сентября 2025, 07:44 |
953
0
Милан согласился отпустить игрока, которого наказал за нежелание ехать в рф
IMAGO. Ясин Адли

Итальянский «Милан» договорился о продаже 25-летнего французского полузащитника Ясина Адли.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, следующим клубом футболиста станет «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Сумма трансфера составит семь миллионов евро с учетом дополнительных выплат.

Адли уже направляется в Саудовскую Аравию для прохождения медицинского осмотра. Игрок подпишет контракт с новым клубом до лета 2028 года.

Ранее Ясин отказался от нескольких предложений из рф и Катара, за что был наказан руководством «Милана» и отправлен в команду из Лиги D.

По теме:
От худшего трансфера Ла Лиги до обладателя ЗМ. Модрич празднует 40-летие
Источник назвал следующего игрока, который уйдет из киевского Динамо
Один из трех. Победитель Лиги Европы может возглавить клуб АПЛ
Ясин Адли Милан трансферы трансферы Серии A Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга
Футбол | 08 сентября 2025, 13:31 2
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга

Йерай Альварес сможет вернуться на поле после 2 апреля следующего года

Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08 сентября 2025, 10:33 1
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной

Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле

Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 07:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
беларусь – Шотландия – 0:2. Очередное фиаско бульбашей. Видеообзор матча
Футбол | 09.09.2025, 00:34
беларусь – Шотландия – 0:2. Очередное фиаско бульбашей. Видеообзор матча
беларусь – Шотландия – 0:2. Очередное фиаско бульбашей. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 125
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 36
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
07.09.2025, 09:55 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем