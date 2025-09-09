Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОПОЛОВЕЦ: «Надо побеждать Азербайджан, если хотим куда-то попасть»
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 02:17 | Обновлено 09 сентября 2025, 02:59
Экс-футболист «Карпат» поделился мнением о предстоящем матче отбора к ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист «Карпат» Михаил Кополовец поделился мнением о предстоящем матче квалификации ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджаном:

«Надо однозначно эту команду обыгрывать, если мы вообще хотим претендовать на какие-нибудь позиции или хотим куда-нибудь попасть. Однозначно обыгрывать. Если не побеждать эту команду, то здесь нечего делать. Это объективно.

Я понимаю, что все играют в футбол, все научились играть. У нас не лучшее время и результаты в футболе, но нужно выходить и играть. Думаю, после игры с французами уйдут, хотя это не будет легче. Легче не будет, потому что сейчас все играют в футбол. Но нужно выигрывать. Только выигрывать, иначе что нам вообще делать».

Николай Степанов
