КОПОЛОВЕЦ: «Надо побеждать Азербайджан, если хотим куда-то попасть»

Экс-футболист «Карпат» Михаил Кополовец поделился мнением о предстоящем матче квалификации ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджаном:

«Надо однозначно эту команду обыгрывать, если мы вообще хотим претендовать на какие-нибудь позиции или хотим куда-нибудь попасть. Однозначно обыгрывать. Если не побеждать эту команду, то здесь нечего делать. Это объективно.

Я понимаю, что все играют в футбол, все научились играть. У нас не лучшее время и результаты в футболе, но нужно выходить и играть. Думаю, после игры с французами уйдут, хотя это не будет легче. Легче не будет, потому что сейчас все играют в футбол. Но нужно выигрывать. Только выигрывать, иначе что нам вообще делать».