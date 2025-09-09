Источник назвал следующего игрока, который уйдет из киевского Динамо

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло покинет столичный клуб, сообщает Telegram-канал «Динамовец».

По информации источника, 22-летний игрок станет следующим футболистом, который уйдет из «Динамо», после венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса, который недавно на правах аренды присоединился к чешскому «Богемиансу 1905».

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.