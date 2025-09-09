Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник назвал следующего игрока, который уйдет из киевского Динамо
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 05:04 | Обновлено 09 сентября 2025, 05:05
269
0

Источник назвал следующего игрока, который уйдет из киевского Динамо

Самба Диалло покинет столичный клуб

Источник назвал следующего игрока, который уйдет из киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло покинет столичный клуб, сообщает Telegram-канал «Динамовец».

По информации источника, 22-летний игрок станет следующим футболистом, который уйдет из «Динамо», после венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса, который недавно на правах аренды присоединился к чешскому «Богемиансу 1905».

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Самба Диалло Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Telegram
